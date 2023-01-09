Долги жителей Литвы за отопление растут с каждым месяцем

Часть жителей Литвы встретила Новый год с долгами за отопление. Еще до начала этого отопительного сезона сообщалось, что он будет самым дорогим, жителей призывали к экономии. Часть жителей просит поставщика распределить плату за отопление на год, а другие – просто ничего не платят. Долги жителей уже превысили 12 млн. евро.

Президент Литовской ассоциации поставщиков тепла Валдас Лукошявичюс сказал LNK, что счета за отопление по сравнению с прошлым годом выросли на 27%.

"Понятное дело, что части потребителей заплатить за отопление стало сложнее", – сказал собеседник.

По его словам, число жителей, не оплативших счета за ноябрь, выросло на 10%.

Больше всего должников, по словам Лукошявичюса, в крупных городах Литвы, где жителей в целом больше всего.

"Если брать соотношение, то один месяц больше должников в одном городе, другой – в другом. Было так, что опаздывали с оплатой жители Висагинаса, но четкой закономерности нет", – заметил он.

Лукошявичюс сказал, что общая сумма долга жителей больших городов составляет около 12 млн. евро. Правда, в прошлом году в начале года долги жителей составляли больше 14 млн. евро.

"Наверное, это связано с тем, что в этом году увеличился круг получателей компенсаций. Там есть условие, что для получения компенсации, не должно быть долгов или надо подписать договор об отсрочке оплаты. Люди, которые надеются на компенсации, обязаны платить за отопление. Это один из факторов, побуждающих жителей лучше оплачивать счета в этом году", – сказал Лукошявичюс.

Он рассказал, что долги бывают разных типов: безнадежные, долги за социальное жилье, там крупные суммы – по 500-700 евро.

"Если мы говорим о текущих долгах, то это 100-200 евро за 1-2 месяца", – сказал Лукошявичюс.

Самые большие долги, по его словам, бывают у жителей социальных квартир, если там живут семьи с маленькими детьми.

"Там долги могут составлять несколько тысяч евро. Это сложные ситуации", – заметил Лукошявичюс.

Если долги признают безнадежными, т.е. долги жителей социального жилья, с которых невозможно взыскать задолженность, то поставщикам приходится списывать долги в убытки.

"Поскольку поставщики отопления - муниципальные компании, оплачивает долги муниципалитет. (…) Иными словами, платят все налогоплательщики. Я думаю, это несправедливо. Если долг за социальное жилье, должны выплачивать помощь из фонда социальной помощи, а не за счет бюджета муниципалитета", – сказал собеседник.

Он заметил, что, если погода будет похожей, и не будет особых холодов, то счета в ближайшие месяцы будут примерно такими же, как в прошлом году.

"Особых изменений мы не прогнозируем, обычно всегда 10-12% потребителей оплачивают услуги с опозданием. Многолетняя практика показывает, что многие люди выплачивают эти долги летом, когда не надо платить за отопление", – прибавил Лукошявичюс.

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