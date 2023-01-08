О повышении пенсионного возраста надо думать уже сейчас: экономист предлагает выход

О повышении пенсионного возраста надо думать уже сейчас, потому что люди, которые должны будут позже выйти на пенсию, должны знать об этом заранее, сказал один из создателей нынешней пенсионной системы экономист, профессор Теодорас Медайскис. Кроме того, по его мнению, укреплять пенсионную систему в Литве можно не только путем повышения пенсионного возраста, но и поощрением пенсионеров к работе.

Сейчас самый большой вызов для пенсионной системы Литвы – стареющее общество, сказал в передаче на Delfi Медайскис.

"Сумеем ли мы сохранить такой уровень, как сейчас – довольно скромный, в будущем, когда значительно изменится соотношение работающих людей и пенсионеров. Это, быть может, самый большой вызов для нынешней пенсионной системы", – сказал экономист.

Он отметил, что после 2026 года, когда пенсионный возраст достигнет 65 лет, будет сложнее сохранить нынешний уровень выплат.

"Пока хорошо, но перспектива не оптимистичная", – сказал Медайскис.

Оценивая пенсионную систему, Госконтроль Литвы указал, что она направлена на снижение нищеты, но не на поддержание бывшего уровня доходов, в Литве пенсия составляет примерно треть бывших доходов, это значит, что человек, заработавший определенную сумму, выйдя на пенсию, будет получать треть своих прежних доходов. Если доходы были небольшими, то процент будет несколько выше.

"Если общее финансирование пенсий маленькое, то ничего не поделаешь. Если мы эти деньги, это небольшое финансирование распределим строго по взносам, которые делали люди, по пенсионным баллам, тогда те, кто собрал мало баллов, окажутся в полной нищете. Поэтому часть средств приходится перераспределять, появляется дилемма, что делать: увеличивать стоимость баллов и делать пенсии более зависимыми от зарплат, что Госконтроль и подчеркивает, это нужно, но тогда не останется денег на помощь людям с маленькими пенсиями.

Я думаю, пенсионное финансирование, быть может, должно увеличиваться, поскольку, по сравнению с ВВП и другими странами ЕС, наше пенсионное финансирование сравнительно низкое. Так или иначе финансирование пенсий должно увеличиться, чтобы можно было решать вопросы защиты от нищеты, и замещающей зарплаты нормированной пенсии", – сказал собеседник.

Чтобы пенсионное финансирование росло, по его словам, надо увеличивать налоги или лучше собирать существующие.

Также в будущем, скорее всего, придется повышать пенсионный возраст. Еврокомиссия предлагает повысить его до 72 лет.

По словам Медайскиса, это теоретические подсчеты, мы необязательно должны им следовать.

"Этот рубеж в 72 года, я так понимаю, это чисто максимум подсчета. Но это не значит, что надо немедленно повышать до 72 лет, но уже подсчитано, что в демографической перспективе, если мы хотим сохранить то же соотношение работающих людей и пенсионеров, то, к сожалению, придется повышать постепенно пенсионный возраст до 72 лет. Но это не значит, что это надо делать в обязательном порядке, что в обязательном порядке надо сохранять то же соотношение работников и пенсионеров", – сказал экономист.

Правда, в целом, по его словам, пенсионный возраст в Литве надо повышать в зависимости от роста продолжительности жизни.

"Другие страны установили медленное повышение, постепенное. Стандартный пенсионный возраст в ЕС – 65 лет, но в некоторых странах этот показатель сейчас 67, Германия, например, повышает до 67 лет. Может, в перспективе придется повышать и в будущем", – сказал Медайскис.

Есть несколько выходов: или работаем дольше, позже выходим на пенсию и получаем пенсию больше, или смиряемся, ничего не повышаем и получаем маленькие пенсии.

Еще один вариант, третий – сочетать пенсию с работой.

"Я думаю, еще один возможный выход, если пенсионный возраст будут повышать, нынешний порядок, при котором работающие пенсионеры получают пенсию. А если повысить пенсионный возраст до, например, 67 лет (с 65 до 67 лет – Delfi), то в этот переходный период, если человек работает, платить половину пенсии, за половину рабочего времени (кроме зарплаты)", – предложил экономист.

Так человек мог бы полдня работать и, кроме зарплаты, получать полпенсии.

"Так и рынок труда получил бы больше работников, которые могут работать и пополнять пенсионный фонд. Люди, которые могут работать и зарабатывать, будут жить не только на пенсию, они бы получали часть пенсии, а с 70 лет действовал бы нынешний порядок", – пояснил Медайскис.

Кроме того, он убежден, если государство решит повысить пенсионный возраст, то оно должно предупредить людей заранее: например, 55-летние, которым до пенсии 10 лет, уже должны знать, что они выйдут на пенсию позже.

"Нельзя делать так, что сегодня сказали, а завтра действует новый порядок. Временной промежуток должен быть большим, есть законные ожидания людей, которые знают, что пенсионный возраст у нас 65 лет", – сказал собеседник.

Поэтому, по его словам, о решениях надо думать уже сейчас. Медайскис также считает, что следует отказаться и от досрочной пенсии.

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