Важно знать: что значит код SSSS на посадочном талоне

Если вы увидели на своем посадочном талоне код SSSS, то в американских аэропортах вам придется провести больше времени, чем вы планировали. Таких пассажиров досматривают с особой тщательностью.

SSSS расшифровывается, как Secondary Security Screening Selection - отобран для вторичного досмотра. Пассажиры с таким кодом на посадочном талоне проводят в аэропорту как минимум на 30 минут больше времени.

Официальные причины появления такого кода не называют и не объясняют, но некоторые эксперты говорят, что этому есть несколько причин:

– если заказывают билет в последнюю минуту,

– если заказывают международный перелет в одну сторону,

– если в аэропорту покупают билеты за наличные,

– если люди ездят в страны повышенного риска,

– код может появиться на талоне и в результате выборочной проверки.

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