В Вильнюсе на АЗС обнаружено тело мужчины со следами насилия

В субботу в Литве обнаружены тела 6 скончавшихся, полиция расследует обстоятельства смерти этих людей.

В Вильнюсе, 7 января, утром, в 9.30 ч. на территории АЗС Baltic Petroleum обнаружили тело мужчины. На лице у мужчины были царапины. Личность покойного не установлена. На вид мужчине 50-60 лет. Ведется расследование.

Другой пострадавший вильнюсец (1968 г.р.) ночью скончался в больнице. Его привезли в больницу в 3 ч. из дома на ул. Жигё. В области головы у мужчины была рубленая рана.

Похожий случай был зафиксирован и в Шяуляе: в Республиканской шяуляйской больнице скончалась женщина (1936 г.р.), доставленная сюда две недели назад с травмой головы из дома опеки.

Подозрительные смерти были зафиксированы и в других городах Литвы.

В Паневежисе, на ул. Шяулю. 7 января, в 23.30 ч., обнаружено тело 46-летнего мужчины со следами насилия на лице. Возможно, синяки на лице появились в следствие падения.

В деревне Рочкяй (Лаздийский район) в нежилом доме были обнаружены человеческие останки. Личность покойного не установлена.

В деревне Шлуостикяй (Йонишкский район) в гостях по невыясненной причине скончался мужчина 1956 г.р.

Во всех случаях полиция выясняет причины смерти людей.

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