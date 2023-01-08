В январе из дворов в Вильнюсе вывезут 17 бесхозных автомобилей

Вильнюсский муниципалитет призывает владельцев неиспользуемых автомобилей, которые стоят во дворах, как можно скорее убрать их. Бесхозные автомобили не только занимают место на парковках, но и представляют угрозу с точки зрения охраны окружающей среды.

Муниципалитет сообщает, что, если не удается найти хозяина транспортных средств, их признают бесхозными, тогда их перенимает в свое ведение муниципалитет и увозит на охраняемую стоянку, там их держат, пока суд не признает их бесхозными.

Владельцев авто просят до 23 января 2023 года убрать автомобили из дворов и других мест общего пользования, в противном случае их увезут принудительно.

Список автомобилей, которые увезут в январе.

Citroen FFC485 серый ул. Бистричёс, 28C Антакальнис

Volvo V60 без номера серый ул. Карю Капу, 23 Антакальнис

Hyundai H1 DK366ZZ белый ул. Карю Капу, 23 Антакальнис

Škoda KAMIQ без номера серый ул. Карю Капу, 23 Антакальнис

Toyota Yaris FOF759 черный ул. Тайкос, 104 Юстинишкес

Fiat Croma без номера черный ул. Тайкос, 170 Юстинишкес

BMW BH7684MP серый ул. Л.Асанавичютес, 14 Каролинишкес

Mazda LIK608 черный ул. Архитекту, 19 Лаздинай

AUDI без номера синий ул. Эйшишкю Соду 10-ои, 6 Науининкай

Seat DZC546 серый ул. Карклену, 23 Новая Вильня

VW Golf GBB633 Juoda Girulių g. 22 Пашилайчай

Chrysler 6712KO7 черный ул. Муснинку, 20 Шешкине

Hyundai Coupe без номера черный ул. Балтупё, 43 Веркяй

Citroen без номера черный ул. Янкишкю, 2 Вилкпеде

Toyota Yaris ERK094 белый проспект Лайсвес, 58A Виршулишкес

Mitsubishi JDZ431 серый ул. Виршулишкес, 75 Виршулишкес

Toyota O997OO21 белый ул. Каткаус, 2C Жирмунай

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