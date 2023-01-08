В канун Дня защитников свободы около парламента откроют новый мемориал

В канун Дня защитников свободы около парламента откроют новый мемориал 13 января, заслоняющий фрагмент баррикад, стоявших во время судьбоносных для страны событий 1991 года.

"Информируем, что парламентский мемориал 13 января уже отремонтирован и будет открыт для посетителей 12 января с 15 до 21.30 ч. и 13 января с 12.30 до 14.30 ч.", – сказано в комментарии парламентской канцелярии.

Ремонт мемориала был начат в сентябре 2021 года.

Мемориал двадцать лет назад был создан студией Vilniaus architektūros studija, которая выиграла в конкурсе, объявленном Департаментом культурного наследия и Союза архитекторов. Архитекторы сохранили аутентичный фрагмент защитных ограждений 1991 года и элементы малой архитектуры, которые охраняют как культурные ценности. По словам представителей парламентской канцелярии, другие фрагменты разобранной баррикады не охраняются.

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