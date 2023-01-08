После праздников торговцы рассказали, что жители покупали в декабре

Праздники прошли, сейчас торговцы считают прибыль. В конце прошлого года жители Литвы не экономили и покупали все, что хотели – на праздники тратили сотни евро. Часть торговцев продала много селедки, слижиков (традиционного рождественского печенья), клюквы, шоколада, пишет tv3.lt.

Родственникам жители дарили роботы-пылесосы, косметику, дорогие духи.

По словам экономистов, в прошлом году жители потратили на подарки больше, чем в декабре 2021 года, однако из-за рекордных цен могли позволить себе меньше.

Несколько недель назад перед праздниками жители Литвы покупали в магазинах все, чего хотели. В магазинах было полно покупателей.

В Новом году жители уже могут точно оценить свои расходы на праздники. Большинство потратило больше, чем год назад:

"На подарки, покупки ушло около 400 евро, даже больше".

"На продукты, подарки примерно 600–700 евро, что-то в этом роде".

"На семью из 3 человек где-то 500 евро".

"Много, несколько сотен евро. Намного больше, чем год назад, где-то в три раза больше".

"У меня две внучки, сын. Кладешь деньгами по 50 евро в конверте плюс шоколад, все довольны".

"Больше 400. Больше всего стоили подарки внукам, детям", - делились своими расходами собеседники портала.

Экономисты говорят о финансовом кризисе, но жители пока не экономят: "Когда праздники, на цены не особенно смотришь. Идешь, смотришь, что нравится, то и покупаешь близким".

"Пытались экономить, не получается. Праздники есть праздники: бывают раз в год. Приходится. Ребенку не скажешь: нет. Он все равно хочет именно эту игрушку, и жене не скажешь нет".

Торговцы довольны окончанием года, результаты лучше, чем надеялись.

"Люди покупали больше, чем год назад. Если считать оборот, мы продали на 14% больше, это касается рождественского периода. Новый год еще не подсчитывали", – сказала пресс-секретарь Iki Вайда Будрене.

"Люди раньше начали готовиться к Рождеству, с начала ноября, мы видели, что покупали не только подарки, но и продукты с большим сроком годности на праздник. С ноября по декабрь продажи выросли", – сказал представитель Maximа Томас Башаровас.

Столы жителей Литвы ломились от еды.

"Селедки продали на 40% больше. Клюквы на 80% больше. Слижиков на треть больше", – сказала Будрене.

"В этом году больше, чем в прошлом, продали сладостей. Это, вероятно, связано с тем, что стали праздновать Рождество открыто, в более широком кругу", – считает Башаровас.

Жители не только ели больше. Они не жалели денег и на подарки. Чаще всего дарили родственникам и друзьям косметику, дорогие духи, небольшую бытовую технику, роботы-пылесосы, электрические зубные щетки.

"Декабрь был месяцем рекордных продаж. Например, в последние две недели перед Рождеством продажи выросли на 30%, по сравнению с тем же периодом прошлого года. В последнюю неделю продажи выросли на 40%. Цифры впечатляют, люди точно не экономили", – сказала представитель Pigu.lt Аста Бразайтене.

"Больше всего выросли покупки косметики - в разы. По данным банковских карт, по сравнению с декабрем 2021 года увеличились обороты аптек, но это, видимо, связано с высоким уровнем заболеваемости в декабре", – прокомментировал экономист банка SEB Тадас Повилаускас.

Банки обратили внимание на то, что их клиенты не жалели денег на праздничные украшения. Правда, реже покупали смартфоны и другие гаджеты.

Повилаускас сказал, что жители истратили больше денег, но из-за роста цен на самом деле купили они меньше, чем в 2021 году, поэтому рост оборота торговли показывает не все.

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