Холода из Литвы уходят: перемены начнутся с понедельника

В воскресенье днем с запада в сторону Литвы будет приближаться атлантический циклон. Будет облачно с прояснениями. Осадков будет немного. Снег пройдет лишь местами. Кое-где возможен ледяной дождь. Ожидается сильный ветер, порывы будут достигать 15-18 м/с. Понемногу поднимется температура. Во второй половине дня будет 0-5 градусов мороза, а на западе страны 1-3 градуса тепла.

В понедельник ожидаются более явные перемены. Ночью местами еще выпадет снег. Кое-где ожидается гололед. Ночью будет 2-7 градусов мороза, на западе от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла. Днем ожидаются смешанные осадки. Воздух прогреется до 0-4 градусов тепла.

Во вторник будет еще больше смешанных осадков, дождя, но станет еще немного теплее.

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