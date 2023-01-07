На Кафедральной площади в Вильнюсе православных, униатов и староверов с Рождеством поздравил священник из Украины

ELTA ru.DELFI.lt

На Кафедральной площади в Вильнюсе состоялся праздник, поскольку 7 января православные, униаты и староверы праздновали Рождество. Собравшихся на праздник приветствовал священник Георгий Коваленко из Украины, сообщает Вильнюсский муниципалитет на своей странице в Facebook.