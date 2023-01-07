В Вильнюсе открылся магазин азиатских товаров Miniso

6 января в Вильнюсе открылся первый магазин азиатских товаров Miniso. Это один из самых популярных брендов азиатских товаров в мире (во всем мире насчитывается 4200 магазинов этого бренда).

"Красочные, качественные, веселые – такие вещи Miniso – давно пользуются популярностью во всем мире. Мы рады, что смогли открыть первый магазин в торговом центре литовской столицы CUP. Здесь как молодежь, так и семьи, другие покупатели, не теряющие молодежной жилки, найдут для себя приятные и необходимые товары", – сказала директор Miniso LT Д.Свирчинскайте.

Бренд был создан в 2013 г. и работает в более чем 80 странах и регионах, включая США, Канаду, Австралию, Испанию, ОАЭ, Индию, Мексику.

В течение трех лет компания намерена открыть 8 магазинов в Литве и Латвии. В Литве вскоре появится и электронный магазин этой сети.

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