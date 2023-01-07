В новом году жителей Литвы ждут новые трудности

Часть проблем, с которыми жители Литвы сталкивались в прошлом году, в этом году будут забыты, но это не значит, что у жителей не будет проблем с расходами, считают экономисты. По их словам, цены на энергоресурсы и продукты питания не будут большой проблемой, но будут дорого стоить газ, электричество, а также проценты по кредитам. Экономисты также считают, что с трудностями столкнутся и компании, станет больше банкротств.

Экономист банка SEB Тадас Повилаускас сказал Delfi, что прошлый год был лучше, чем думали в феврале 2022 года, когда началась война.

"При таких обстоятельствах рост ВВП на 2,2-2,5% - хорошее достижение.Мы видели риск прекращения торговли с восточными странами, проблемы с сырьем. Я предполагал более быстрый отрицательный эффект. Но мы наблюдали некоторые моменты - и санкции не сразу вступили в силу, и торговля с Россией сразу не сократилась в значительной мере", – сказал он.

"В прошлом году нашу экономику снова "вывезла" промышленность, так и в этом году - рост будет зависеть от промышленности. Если она сможет расти, и у нас будет плюс. Но не думаю, что в первые полгода будет какой-то рост промышленности. Думаю, рост будет нулевым", – сказал экономист.

Финансовый аналитик Марюс Дубниковас сказал, что часть проблем прошлого года в этом году можно будет забыть.

"Сможем забыть быстрый рост цен. Цены не снизятся, но их рост замедлится. Мы уже наблюдаем это по ценам на энергетические ресурсы и топливо. Другой момент, надо забыть о страхах. О тех, которые были в феврале-марте. Очень радует, что пандемия научила нас решать проблемы. Это значит, что нет особого шока <...>, появляется проблема, бизнес сразу же решает ее", – сказал он, заметив, что в прошлом году безработица в Литве сократилась до 5%.

По словам Дубниковаса, только в декабре цена на газ на бирже упала на 50%, а по сравнению с 4 января 2022 года - на 25%, а это значит, что это меньше, чем до войны.

Что касается цены на электричество, то она, по словам экономиста, недавно на Nordpool была отрицательной.

"В этом году вернется бизнес, который из-за высоких цен на энергетику останавливал свою деятельность. По сути, во втором полугодии появится возможность роста, энергетика будет дешевле. Не забывайте, что в Литве устанавливают целые парки солнечных электростанций, они дадут дополнительный импульс, электричество станет дешевле. Мы на пути трансформации. В конце года можем увидеть больше оптимизма", – сказал он.

Однако, не все, по его словам, в этом году будет хорошо.

"В этом году головной болью людей будет цена на электричество и газ, полгода эти ресурсы будут дорогими. В марте многие люди будут говорить, что ситуация плохая, поскольку выросли расходы. Второе, о чем нельзя забывать, что в конце года EURIBOR уже был уже 3%. Наконец, все домашние хозяйства с января будут больше платить за электричество и газ, больше платить по кредитам, у кого они есть. Цены на продукты еще какое-то время будут высокими. Первые полгода будут напряженными", – сказал он, заметив, что, по его прогнозам, процентная ставка составит 3,5-4%.

Повилаускас считает, что 2023 год будет хуже прошлого и достигнуть 2% роста ВВП будет очень сложно.

Повилаускас считает, что такой разницы между ростом зарплат и инфляцией, как в 2022 году (12,5% и 19%) сейчас не будет.

"Разница будет близка нулю. Поэтому, можно сказать, покупательная способность не будет снижаться. Но в этом году потребление уменьшится, поскольку цены в первом полугодии будут высокими, плюс ожидается рост процентной ставки", – сказал он.

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