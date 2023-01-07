В Вильнюсе состоялся забег "Дорогой жизни и смерти"

В субботу в Вильнюсе состоялся традиционный забег "Дорогой жизни и смерти" в память о погибших в 1991 году за свободу Литвы.

Старт, как обычно был дан около Антакальнисского кладбища, где похоронены защитники Родины, финиш – у Вильнюсской телебашни.

6000 участников, преодолевших это расстояние, получили памятные медали. В этом году забег состоялся в 31 раз.

В прошлом году в забеге участвовали 4000 человек. Из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, в 2022 году число участников было в два раза меньше, чем в 2020 году. В 2021 году забег не состоялся.

Этот забег проводят с 1992 года. Трасса от Антакальнисского кладбища до телебашни составляет 9 км.

Участники забега отдают дань памяти жертвам 13 января 1991 года. Во время штурма Вильнюсской телебашни и здания ЛРТ советскими военными погибли 14 жителей Литвы, больше 1000 получили разные травмы.

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