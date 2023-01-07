Ландсбергис: Путин за переговоры, потому что проигрывает

Как утверждает министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, Кремль предлагает Украине сесть за стол переговоров, потому что Москва проигрывает на фронте. По мнению министра, Запад обязан сохранить твердую позицию и усилить давление на Россию.

В пятницу в 11 час. по литовскому времени в Украине должно было наступить объявленное Россией одностороннее перемирие, которое на период православного Рождества приказал объявить Владимир Путин. Он издал приказ о 36-часовом прекращении военных действий на православное Рождество после того, как было объявлено о наибольшем числе потерь, понесенных Москвой за весь период войны, а союзниками Украины было дано обещание направить в Украину броневую технику и вторую систему противовоздушной обороны Patriot.

Украина отвергла перемирие как пустословие России – есть мнение, что Россия таким образом пытается выиграть время для перегруппировки своих сил.

Незадолго до вступления в силу объявленной Россией паузы, одно из высокопоставленных украинских должностных лиц сообщило, что Москва нанесла удар по южной части города Херсона, в результате атаки есть погибшие и раненые.

Заместитель главы администрации президента Украины Кирило Тимошенко сообщил по крайней мере о четырех взрывах. "И они еще заявляют о переговорах. Вот с кем мы воюем" – сказал он, однако не уточнил, когда были нанесены удары – до или после момента вступления односторонних переговоров в силу.

В обеих странах отмечается православное Рождество, приказ президента России издан после того, как президент Турции Реджеп Эрдоган и патриарх РПЦ Кирилл, являющийся ярым сторонником Путина, призвали прекратить огонь.

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