Высказывания мэра Вильнюса накануне православного Рождества вызвали недовольство ЛПЦ: такие слова разжигают вражду

Представители Виленско-Литовской епархии выразили недовольство высказываниями столичного мэра Ремигиюса Шимашюса в Facebook. Мэр, по словам представителей православной общины, высказался против участия православных в традиционном праздновании православного Рождества.

Шимашюс в фейсбуке написал, что на празднике не желательны только те православные, которые "подчиняются московскому епископу зла Кириллу".

"С приветственным словом выступит приехавший из Украины священник. Тех православных священников, которые, даже проживая в свободной Литве, подчиняются московскому епископу зла Кириллу, благословляющему кремлевскую агрессию, конечно же, на мероприятие не приглашают, они там нежелательны. На праздник в 16.00 ч. приглашаю всех вильнюсцев, особенно староверов и православных, включая приезжих из Украины. Пусть победа и мир придут в дома людей доброй воли", – писал Шимашюс.

Однако канцелярия Виленско-Литовской епархии уверяет, что такими заявлениями мэр разжигает межрелигиозную и межнациональную рознь и утверждают, что "подобные слова и действия несут опасность для межконфессиональных и межнациональных отношений, а также для стабильности литовского общества".

Собравшихся на столичной площади будет приветствовать не местный священник, как это было в предыдущие годы, а представитель непризнанной большинством православного мира Православной Церкви Украины. Виленско-Литовская епархия воспринимает это в качестве крайне недружественного шага по отношению к православной общине Вильнюса и Литвы.

"То, что мэр литовской столицы объявил представителей местной православной общины, члены которой являются жителями Вильнюса и гражданами Литвы, нежелательными на культурно-религиозном городском празднике, не испортит нам торжество. Наши храмы в эти дни наполнятся верующими, а наши сердца – чувством радости и ликования по поводу прихода в мир нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа", – утверждают представители Виленско-Литовской епархии.

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