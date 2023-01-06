Премьер Литвы о дорожающей жизни: сказанное мною необязательно понравится

Жители Литвы озабочены ростом цен, однако премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что экономика переживает большой шок, цены на продукты растут из-за совпадения нескольких неблагоприятных факторов. По ее словам, это не та проблема, которую надо решать за счет льгот. Но премьер заметил, что уже есть благоприятные знаки.

"Я, наверное, сейчас скажу то, что необязательно понравится, но скажу, что в целом ситуация иная, наконец-то после незапланированного и непредвиденного скачка цен в сентября уже несколько месяцев подряд мы видим замедление роста инфляции и будем наблюдать его впредь", – сказала Delfi премьер.

"Я знаю, это не понравится, люди не любят такое слышать, но все же в мире произошел значительный шок цен. В начале прошлого года подскочили цены на зерно, другое сырье, цены на подсолнечное масло выросло до космического масштаба. Да, сейчас они немного снизились, но они все еще на 50% выше, чем в 2021 году", – заметила она.

По ее словам, закупочные цены выросли на 50-70%. Кроме того, есть аспект роста зарплат и цен на энергоресурсы.

"Центробанк Литвы во время последних прогнозов указал, что по предварительным данным именно это и обусловило скачок цен на продукты", – сказала Шимоните, заметив, что то же самое наблюдалось по всей Европе.

По ее словам, если предлагают только одно - снизить НДС на продукты, то можно взглянуть на ситуацию в Польше.

"Инфляция в Польше похожа на нашу, около 18%, у нас 20%. Это похожий размер, несмотря на все меры на уровне популизма", – сказала премьер.

"Можем взглянуть на свой же пример - сниженный НДС на услуги общепита, но это не остановило рост цен. Если спросить у представителей этого бизнеса, вы услышите сто причин тому и все они достаточно серьезные", – прибавила она.

"Проблема простая. Экономика переживает большой шок, нет простых способов для снижения цен или изменения цен на рынке энергоресурсов", – сказала Шимоните, напомнив о пакете помощи жителям, который снизит их расходы на энергоресурсы.

Премьер сказала, что главный аргумент против снижения НДС - это большие убытки бюджета.

"Речь идет о сотнях миллионов, а при этом, осмелюсь предположить, что цены на товары и услуги не уменьшатся", – убеждена премьер.

На замечания, что в Польше 0% НДС делает так, что те же товары, что и в Литве там дешевле, Шимоните ответила, что немногие литовцы ездят в Польшу за продуктами, это не массовое явление, поэтому литовские торговцы на это не реагируют.

"К сожалению, в Литве в этой сфере конкуренция небольшая, потому что рынок в Литве маленький", – прибавила она.

Она сказала, что мы сравниваем несравнимое: "С большой страной, со страной, где такая большая конкуренция, где на рынке так много больших и малых игроков, где есть своя валюта, где курс в отношении евро "плавает" и т.д. Мне кажется, такое сравнение непрофессионально. <...> Мы считаем по-своему, поляки по-своему. Несмотря на все решения, инфляция в Польше сейчас почти такая же, как у нас. Нам кажется, что там действует льготный НДС, а полякам вряд ли так кажется, ведь цены там выросли так же, как у нас".

Премьер не считает, что в Литве стоит экспериментировать с НДС на продукты питания, поскольку такой эксперимент слишком дорого обойдется жителям.

Она сказала, что приоритет власти в 2023 году - индексация доходов и помощь домашним хозяйствам.

"Основное, наверное, продукты и содержание жилья. В бюджете на оплату расходов на жилье выделен миллиард евро – это и компенсация цен на электричество, и компенсация цен на газ, НДС на отопление, плюс расширение круга получателей компенсаций за отопление", – напомнила премьер.

Она предположила, что возможно, не все семьи еще пользуются положенной помощью, например, компенсацией за отопление.

Шимоните напомнила, что росли не только цены, но и доходы жителей.

"Мы берем одну часть, ломаем голову, рвем волосы на голове, думаем, что финансовое положение людей не изменилось. Но важно видеть обе части, включая то, что рост зарплат в 2021 году в Литве был самым большим в ЕС и, наверное, превысил инфляцию. В прошлом году реальные доходы снизились из-за высокой инфляции, но все же годовой рост зарплат в Литве был самым большим", – сказала премьер.

По ее словам, в этом году рост зарплат должен быть равен инфляции.

"Значит, покупательная способность людей особенно не вырастет, но и не ухудшится", – сказала Delfi глава правительства.

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