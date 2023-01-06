Минэкономики и инноваций: Литва признана чемпионом по инновациям в США

На одной из крупнейших в мире технологических выставок CES 2023 в Лас-Вегасе Литва получила международную награду "Чемпион инноваций". Литва вместе с 23 другими странами получила самую высокую оценку в этой области, говорится в сообщении Министерства экономики и инноваций.

"Наша цель идти по пути инноваций была оценена международными профессионалами и экспертами в этой области. В то же время это обязывает представителей нашего государственного сектора, науки и бизнеса представлять на рынок еще больше инновационных продуктов, решений и технологий, которые были бы не только полезны жителям Литвы и создавали высокую добавленную стоимость, но и облегчали жизнь миллионам людей во всем мире", - сказала министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.

В международном рейтинге инноваций, опубликованном Ассоциацией потребительских технологий (CTA), оценивались 40 различных показателей, в том числе деловая, торговая и налоговая среда страны, доступ к широкополосной связи, кибербезопасность и другое. Всего было оценено 70 стран, в том числе все члены Евросоюза и G20, отмечается в сообщении.

Высшую награду "Чемпион инноваций" получили 24 страны: Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Ирландия, Израиль, Япония, Литва, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Сингапур, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания, США, а также Европейский союз.

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