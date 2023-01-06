Избран глава криминальной полиции Литвы

В пятницу на организованном Департаментом полиции конкурсе на замещение вакантной должности главы Бюро криминальной полиции Литвы победу одержал старший комиссар Арунас Масколюнас, специальный атташе управления международного сотрудничества Департамента полиции (в Королевстве Нидерландов).

Арунас Масколюнас начал свою внутреннюю службу в 1996 году в Паневежисе на должности полицейского роты полиции безопасности. С 1997 по 2000 г.г. работал инспектором Дорожной полиции, в 2000-2012 гг. работал в Паневежской службе по расследованию организованной преступности. В 2012 г. назначен начальником отдела иммунитета Главного комиссариата полиции Паневежского округа.

В 2014 г. назначен начальником Разведывательного управления криминальной полиции Главного комиссариата полиции Паневежского округа. В 2015-2020 г.г. работал в Управлении криминальной полиции Литвы. 1 сентября 2020 г. назначен специальным атташе Совета по международному сотрудничеству Департамента полиции (в Королевстве Нидерландов).

Конкурс состоялся после того, как бывший глава Литовской криминальной полиции Роландас Кишкис был назначен главой Службы по расследованию финансовых преступлений при Министерстве внутренних дел.

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