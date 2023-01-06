Мрачные прогнозы: в Литве останется всего 2 миллиона жителей

"Евростат" прогнозирует, что через 7 лет в Литве будет всего 2,5 млн., а в 2045 г. - всего 2 млн. жителей, пишет LNK.

О 3 млн. жителей Литвы сейчас напоминает только песня исполнителя Мариюса Микутавичюса. Максимальное количество жителей в Литве было 31 год назад - 3,7 млн.

С тех пор численность населения сократилась на 1/4, это больше чем общее количество жителей в Каунасе и Вильнюсе в настоящее время. Согласно прогнозам, численность населения по-прежнему будет сокращаться.

"Не надо прогнозировать, что численность населения в Литве точно снизится, ведь мы не знаем, как будут обстоять дела с иммиграцией", – сказал демограф Вильнюсского университета Роландас Тучас.

Согласно прогнозам, через 30 лет в стране будет на треть меньше трудоспособного населения, чем сейчас, а это значит, что на одного работника будет приходиться больше пенсионеров.

"Любая зарубежная компания прежде чем инвестировать, сначала проверяет, есть ли достаточное количество рабочей силы в стране. Если нет, если нет людей определенной квалификации, то компания не будет инвестировать и не будет создавать тысячи рабочих мест, о которых мы мечтаем", – сказала президент Литовского института свободного рынка Елена Леонтьева.

Над тем, как решать демографические проблемы, работали и специалисты и специальная парламентская рабочая группа. Она представила правительству свои рекомендации, но некоторые рекомендации удивили и самих участников рабочей группы.

"Их представили, не дожидаясь высказываний всех членов рабочей группы", – сказала консерватор Даля Асанавичюте.

Не одобрила рекомендации и "трудовик" Ева Качинскайте-Урбонене.

"Я так понимаю, <...> такие вопросы должны решаться в ходе дискуссий, во время заседаний", – сказала она.

Сообщается, что глава рабочей группы консерватор Юстас Джюгялис подготовил соратникам праздничный сюрприз.

"Он прислал нам этот документ 23 декабря, мне кажется, после обеда, для согласования в праздники", – заметила Качинскайте-Урбонене.

"Рабочая группа заседала почти 8 месяцев, но никаких существенных замечаний коллеги не высказали", – сказал Джюгелис.

Новый глава парламентского комитета социальных вопросов и труда Джюгялис предлагает правительству решать демографический вопрос за счет послабления в сфере иммиграционной политики: упразднения квот, сокращения сроков.

"Мы должны сплотиться и принять соответствующие решения, чтобы народ не исчез", – отмечает Джюгялис.

С ним не согласны даже коллеги по фракции.

"Если мы будем ориентироваться только на дешевую рабочую силу, то еще долго будем искать чуда", – сказал консерватор Миндаугас Линге.

"Полностью упразднить все требования, я думаю, несправедливо, потому что мы должны защитить и рынок труда и людей, которые долго не могут найти работу", – сказала Асанавичюте.

По мнению части консерваторов, более гибкий порядок иммиграции проблему не решит. Ведь иммигранты в Литве – только временные гости.

"Они уже сейчас могут приезжать в Литву и работать – и из ЕС и из третьих стран. Эти процедуры уже сейчас облегчают, парламент уже сейчас принял решения", – сказал Линге.

Демографы говорят, что иммигранты в любом случае изменят лицо Литвы, как это произошло в других странах Западной Европы.

"Немец турецкого происхождения, чернокожий француз – это реальность и для Литвы в будущем", – заметил Тучас.

Литва должна думать не только о сокращении численности населения, но и о том, что общество быстро стареет.

По прогнозам "Евростата", в 2050 году средний возраст жителей страны составит 51 год. Это второй самый высокий показатель в ЕС после Италии.

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