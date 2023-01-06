Эфир Delfi: итоги недели c европарламентарием Юозасом Олекасом

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После выпуска новостей итоги недели подводим с европарламентарием из Литвы Юозасом Олекасом. Обсуждаем: год санкций ЕС в отношении России и помощь Украине, ситуация в энергетике и зима, заявления о прекращении огня, замороженные активы и предложения об ограничениях передвижения по ЕС для белорусов.

Ведущие: Анжела Бубеляк, Ангелина Гудкова, Дмитрий Семенов Начало трансляции в 13.00 Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!