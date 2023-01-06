В Латвии задержан наркодилер из Литвы: изъяты марихуана и кокаин

Сотрудники Курземского регионального управления полиции (КРУП) задержали в Лиепае гражданина Литвы, ранее объявленного в международный розыск. Во время обыска у него нашли и изъяли большое количество наркотических веществ.

По данным КРУП, задержание проводилось 19 декабря 2022 года, в одной из квартир в Лиепае. В арендованном жилье полицейские обнаружили более 5 кг марихуаны, более 280 граммов трамадола, а также кокаин и амфетамин. Эти же вещества, но в меньшем количестве, нашли также и в принадлежащем подозреваемому автомобиле. Все изъятые наркотики переданы на экспертизу.

Следствием установлено, что психотропные вещества реализовывались в Лиепае и других городах Латвии. Известно, что за реализацию наркотиков задержанный ранее был объявлен в Литве в международный розыск, а в Лиепае он прятался, скрывая свою личность и пользуясь фальшивыми документами.

Следствие по делу продолжается.

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