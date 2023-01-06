Глава МВД Литвы: по поводу замороженных активов РФ нужны общеевропейские решения

Относительно замороженных активов России нужны совместные решения Евросоюза, считает министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

Она сказала это в пятницу после того, как Эстония объявила ранее на этой неделе, что будет добиваться национальных решений, чтобы начать использовать замороженные российские средства для восстановления Украины, а Европейская комиссия медлит с принятием централизованного решения.

В конце декабря МВД сообщило, что в Литве арестовано в общей сложности 87 млн евро средств российских и белорусских компаний.

"Литва и я лично вносим предложения во всех форматах Европейского союза по внутренним делам, что должны быть решения о том, что мы будем делать с замороженными активами, и есть наше предложение, которое передается, чтобы появилось европейское решение, чтобы была единая политика, чтобы мы могли взять эти активы, как-то реализовать их и использовать для восстановления Украины", - заявила журналистам в пятницу Билотайте.

На вопрос, означает ли это, что Литва не готовит национальные решения, министр сказала, что "первое, что мы делаем очень последовательно — это то, что мы стремимся координировать эти общие решения, чтобы они были европейскими, потому что тогда они будут наиболее эффективными".

До 20 декабря Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП) применила международные санкции к 16 юридическим и физическим лицам, работавшим в Литве: были заморожены средства девяти компаний из России и шести компаний и одного физического лица из Беларуси.

СРФП указывает, что общая сумма замороженных средств на счетах российских компаний составляет более 42,97 млн евро и 1,78 млн долларов США, а общая сумма поступающих замороженных средств, отправители которых подпадают под санкции ЕС, составляет 1,45 млн. евро, 1,32 млн евро долларов США и около 215 тыс. российских рублей.

На счетах белорусских компаний и физического лица заморожены средства на общую сумму 34,91 млн евро и 7,68 млн долларов США.

Среди 16 подсанкционных компаний — Inter RAO Lietuva, Lifosa, Eurochem Logistics International, PhosAgro Baltic, Vydmantai Wind Park, IDS Borjomi Europe и другие.

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