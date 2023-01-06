Премьер: рост цен на продукты питания обусловлен экономическим шоком, это не решить льготами

Премьер-министр Ингрида Шимоните считает, что цены на продукты питания растут исключительно из-за совпадения неблагоприятных факторов. По ее словам, причины повышения цен мы можем увидеть, взглянув на производственные или даже просто затраты на сырье. И это, по ее мнению, не та проблема, которую можно решить льготами.

"Я знаю, не хочется об этом слышать, потому что вам всегда хочется найти какой-то умысел, но в мире произошли огромные ценовые шоки. В начале прошлого года цены на пшеницу, растительное масло и многие другие виды сырья подскочили до космических отметок. Да, сейчас они немного снизились, но остаются почти на 50 проц. выше, чем были до 2021 года. Вы посмотрите на закупочные цены и увидите, что они увеличились на 50-70 проц. Несомненно, это повлияло на цены на продукты питания. Мало того, есть еще аспект заработной платы и аспект энергии", - пояснила И. Шимоните в четверг в программе "По существу".

Премьер утверждает, что, если бы существовали другие факторы, повинные в росте цен, уровень инфляции в Литве был бы исключительным среди стран Европейского союза (ЕС). Но, по ее словам, во всем ЕС наблюдается инфляция выше 10 проц. или даже приближающаяся к 20-процентному рубежу.

"По предварительной оценке Центробанка Литвы, именно эти фундаментальные причины приводят к росту цен на товары. Потому что, если бы это не было вызвано внешними факторами, этого не было бы в других странах. Но это ситуация, которую можно наблюдать по всей Европе. Практически нет ни одной страны ЕС, где наблюдается инфляция ниже двузначного числа", - сказала премьер-министр.

Также И. Шимоните утверждает, что введение 0-процетного тарифа налога на добавленную стоимость (НДС) на продукты питания не сработает. По ее словам, в Польше, где была реализована такая идея, не наблюдалось ни падение цен, ни снижение инфляции. Кроме того, по ее словам, введенная в Литве льгота для предприятий общественного питания не привела к удешевлению продуктов и услуг.

Наконец, политик заявила, что нынешний уровень инфляции и высокие цены –

это результат экономического шока, хороших решений для которого она пока не слышала.

"Проблема проста. Просто экономику сотрясает большой шок. И нет каких-либо простых способов снизить цены на продукты или изменить ситуацию на энергетическом рынке", - сказала И. Шимоните.

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