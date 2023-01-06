Прямая трансляция 8 января: живущие в Литве украинцы отметят Рождество

8 января 2023 г. в 10 ч. в Аникщяй в зале мемориального музея A.Баранаускаса и А.Венуолиса-Жукаускаса состоится рождественский праздник для временно проживающих в Литве украинцев.

На рождественскую литургию на украинском языке приглашает священник Киево-Софийского собора Георгий Коваленко. После литургии – традиционных рождественских псалмов, состоится презентация выставки "Их глаза обращены на совесть: выставка икон из коллекции замка Родомысл".

Информация на украинском языке:

8 січня 2023 року о 10.00 год. в м. Анікщяй , в залі Меморіального музею А. Баранаускаса і А. Венуоліса - Жукаускаса відбудеться Різдвяна Божественна Літургія для українських біженців. Пряма трансляція.

На Різдвяну Літургію українців запрошує отець протерей Собору Софії Київської Георгій Коваленко. Після Літургії традиційні українськи колядки та презентація виставки «Їх очі зазирають у совість» з Музею української домашньої ікони та старожитностей «Душа України».

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