Украинских беженцев приглашают молиться со священником не из Московского Патриархата

Украинских беженцев и других литовских православных, не желающих по случаю Рождества молиться с Московским Патриархатом, приглашают делать это в альтернативных местах со священнослужителем из Украины.

Рождественская литургия для православных пройдет в помещении Евангелическо-лютеранской церкви в Клайпеде, костеле Святых Иоаннов в Вильнюсе и помещениях мемориальных музеев Антанаса Баранаускаса и Антанаса Венуолиса в Аникщяй.

Служба будет проходить на украинском языке с вкраплениями на литовском.

На рождественскую литургию на украинском языке приглашает священник Киево-Софийского собора Георгий Коваленко (Аникщяй). После литургии – традиционных рождественских псалмов, состоится презентация выставки "Их глаза обращены на совесть: выставка икон из коллекции замка Родомысл". Прямую трансляцию 8 января можно смотреть здесь:



Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс также сообщил в пятницу в своем аккаунте в Facebook, что в субботу, во время православного Рождества, перед демонтажем елки на Кафедральной площади в столице с поздравительной речью выступит и православный священник из Украины.

"Те православные священники, которые, даже живя в свободной Литве, подчиняются московскому епископу зла Кириллу, благословляющему агрессию Кремля, на мероприятие, без сомнения, не приглашаются и являются нежелательными", - заявил мэр.

После того, как Россия начала войну в Украине, некоторые из теперь уже бывших литовских православных священнослужителей инициировали отделение литовских православных от Московского Патриархата и попросили Константинопольского Патриарха разрешить Литве восстановить каноническое подчинение ему. Это делается с целью отделения от поддерживающего войну патриарха Московского Кирилла.

В результате глава Православной Церкви в Литве митрополит Виленский и Литовский Иннокентий в конце июня отстранил от священства четырех священнослужителей. Они признаны совершившими канонические преступления.

В конце декабря прошедшее в Вильнюсе общее собрание Православной Церкви в Литве осудило войну в Украине и приняло решение ускорить процесс достижения большей независимости от Московского Патриархата.

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