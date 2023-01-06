В Балтийском море перевернулась лодка с рыбаками

В четверг после обеда в Балтийском море перевернулась лодка с двумя рыбаками – им удалось спастись и доплыть до берега.

Сообщалось, что в Клайпедском районе, на пляже около деревни Шайпяй, в море, в 100 м от берега, перевернулась лодка.

По словам представителей Департамента пожарной безопасности и спасения, выяснилось, что в лодке было два рыбака. До приезда пожарных-спасателей пострадавшие добрались до берега.

Одного мужчину врачи скорой увезли в больницу, второй мужчина от помощи врачей отказался.

Лодку доставили на берег.

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