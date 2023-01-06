Командующий: цель реформы – 40 000 военнослужащих активного резерва в Литве

Реформа армейского призыва поможет до 40 000 увеличить численность военнослужащих активного резерва в ВС Литвы, говорит командующий армией Вальдемарас Рупшис.

"Речь идет не менее чем о 40 000 военнослужащих активного резерва, чтобы они у нас были на сегодняшний день. По сегодняшней системе подготовки мы этого обеспечить не можем, поэтому рассматриваем варианты", - сказал генерал-лейтенант журналистам в четверг в Каунасе.

Так он прокомментировал проект реформы, представленный министром обороны Арвидасом Анушаускасом, который предусматривает большее количество военнослужащих, но и больше альтернатив обязательной начальной военной службе.

В настоящее армия насчитывает 27 000 военнослужащих активного резерва.

Военнослужащих активного резерва регулярно приглашают в армию для обновления навыков, их можно задействовать для оказания помощи другим министерствам и ведомствам во время экстремальных и чрезвычайных ситуаций. Во время мобилизации и войны резервистов призывают на службу в армию.

"У нас должно быть достаточно подготовленных кадров, чтобы во время войны обеспечить укомплектование структуры личным составом и иметь резерв на случай, если нам придется восстанавливать потери и если произойдет расширение (вооруженных сил — BNS)", — сказал Рупшис.

Lietuvos kariuomenės vado Valdemaro Rupšio spaudos konferencija Foto: ELTA / Julius Kalinskas

По его словам, предложения по реформированию системы призыва уже представлены президенту Гитанасу Науседе.

По словам главнокомандующего, для подготовки к изменениям необходимо обучить инструкторов и подготовить инфраструктуру для размещения большего количества людей.

Как сказал генерал, одной из целей преобразования является повышение качества подготовки призывников, но пока средства для достижения этого он не указал.

Призыв предлагается реорганизовать таким образом, чтобы основная служба длилась полгода, а общее количество призывников с 2027 года достигало в год 5 000 человек вместо нынешних 3 800.

Половина призывников, отслуживших полгода, сразу увольнялись бы в запас, другая половина продолжала служить на добровольных началах еще три месяца, за последний период им выплачивалось бы жалованье военнослужащего профессиональной службы.

С новой моделью у армии также появится возможность призыва молодых выпускников вузов на три месяца по недостающим специальностям. Кроме того, у призывников будет альтернатива, более совместимая с гражданской жизнью - отслужить три года в силах Ополчения.

Для принятия реорганизации необходимо будет изменить законы, и их предполагается внести в Сейм на весенней сессии. Изменения вступали бы в силу постепенно с 2024 года.

Весной 2015 года Сейм возобновил частичный призыв в литовскую армию из соображений безопасности после аннексии Крыма Россией и конфликта на Востоке Украины между поддерживаемыми Москвой сепаратистами и Вооруженными силами Украины.

В настоящее время на обязательную службу призывают молодых людей в возрасте 18-23 лет, но эта обязанность распространяется и на юношей до 26 лет, если их служба была отложена в связи с высшим образованием.

Добровольно идти служить в армию в Литве могут и девушки, но в случае нехватки таких добровольцев-призывников призываются служить только юноши.

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