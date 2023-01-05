Не говорю "нет": пойдет ли премьер в президенты Литвы?

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните не отвергает возможности стать кандидатом от партии Союза Отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) на президентских выборах в 2024 г. Хоть политик и утверждает, что все планы, связанные с политическими амбициями, далеки, однако глава правительства не приняла окончательного решения относительно участия в президентских выборах..

"На данном этапе, когда действительно нет необходимости принимать решение, скажу, что я не говорю "нет"" – в четверг Delfi TV заявила глава Правительства.

Премьер-министр заметила, что в последнее время наиболее часто задаваемый ей вопрос касается ее дальнейшей карьеры в СО-ХДЛ и возможной должности председателя партии. Однако И. Шимоните не раскрыла, планирует ли выдвинуть свою кандидатуру. По словам премьер-министра, выборы лидеров политических сил напрямую зависят от результатов, достигнутых партией на проводимых до этого национальных выборах.

"Сейчас этот вопрос стал самым частым. Ранее был вопрос о том, почему я не вступаю в партию. Когда вступила, сейчас вопрос – буду ли я уже председателем партии. Выборы председателя партии состоятся в 2025 году, после выборов в Сейм. Я думаю, что, как обычно, выборы председателей партий очень напрямую связаны с результатами выборов в Сейм", – сказала она.

"Прогнозирование моей жизни никак не затрагивает 2025 год, потому что, если случится, что Шимоните возглавит список партии в 2024 году, то опять же от выборов будет зависеть, будет ли у Шимоните моральное право претендовать на должность председателя партии. Не будем заглядывать так далеко, жизнь сама ответит", – сказал премьер-министр.

И. Шимоните принимала участие в президентских выборах 2019 г. Во втором туре ей пришлось признать победу действующего президента Гитанаса Науседы.

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