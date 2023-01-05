ЦИК расследует возможный подкуп избирателей ИАПЛ: на рождественских мероприятиях они раздавали подарки

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Иоланта Петкявичене сообщила, что начато расследование возможного подкупа избирателей – подарков, розданных в рождественский период Избирательной акцией поляков Литвы – Союзом христианских семей (ИАПЛ-СХС).

"Поступило несколько жалоб, кажется, четыре или пять, относительно возможной связи между Избирательной акцией поляков Литвы и Союзом поляков Литвы, и розданными подарками, поэтому сейчас проводится расследование", - в четверг радио LRT сказала И. Петкявичене, добавив, что подарки раздавались на рождественских мероприятиях.

Кроме того, председатель ЦИК отмечает, что есть и другие жалобы по разным причинам, но пока начато только одно расследование.

"Жалобы самые разнообразные. (...) На отсутствие маркировки политической рекламы, на скрытую политическую рекламу, на несоблюдение внешней политической рекламы, несомненно, и на возможный подкуп", – сказала И. Петкявичене.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!