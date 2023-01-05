Похищенные Россией в Украине вагоны ездят по территории Литвы

Руководство Министерства транспорта и коммуникаций Литвы и "Литовские железные дороги" утверждают, что связи этой компании с Россией не представляют никакой угрозы, выясняются неожиданные вещи, пишет lrytas.lt.

В ноябре 2023 года представители СОГГ и Таможенной службы вернули в Беларусь железнодорожную цистерну с запрещенной в Литве российской символикой. Сообщалось, что вагон с символом Z отцепили от состава и вернули в Молодечно. Однако, по данным источников, позже эта цистерна снова была замечена в Литве, только на ней уже не было запрещенного символа, возможно, поэтому ей не уделили никакого внимания.

По данным lrytas.lt, вагон-цистерна принадлежала украинской компании и, вероятно, в марте прошлого года россияне забрали его в Сумах (Украина). Сообщается, что когда началась война с Украиной, россияне украли в Украине и другие вагоны и цистерны. Может ли быть так, что сейчас они ездят по рельсам в Литве?

Информация о том, что этот вагон принадлежал украинцам, появилась в социальных сетях. Об этом писали белорусы, следящие за перемещением грузов по тамошней железной дороге. Члены группы, оппозиционной режиму Лукашенко, писали, что россияне используют украденные в Украине вагоны для перевозки грузов на Западе. Как пример, привели вышеупомянутую цистерну, зафиксированную в Литве. Белорусы пишут, что этот вагон как минимум 4 раза ездил через Литву в Россию.

Литовская таможня задержала этот вагон-цистерну 8 ноября 2022 года из-за запрещенной символики. По данным источников, цистерна шла из Подмосковья по заказу компании "Щекиноазот". До войны цистерна принадлежала украинской компании и могла быть частью так называемого общего парка вагонов (в него до войны входили и 800 вагонов "ЛЖД"). "ЛЖД" отмечает, что не предоставляет свои вагоны России и Беларуси с марта 2022 года. Однако в начале декабря прошлого года глава компании признал, что часть вагонов все еще находится в России или на пути в Литву.

Парламентский комитет по экономике потребовал, чтобы "ЛЖД" предоставила информацию о судьбе вагонов компании в России. Выяснилось, что даже спустя 9 месяцев после начала войны, в России остаются 37 вагонов литовской компании. Правда, "ЛЖД" уверяет, что ни один из них не может быть использован в военных целях.

Но действительно ли литовская компания знает, для чего используют ее вагоны?

"ЛЖД" подтвердила, что цистерна с запрещенным символом, которую вернули в Беларусь, 12 ноября 2022 года снова въезжала в Литву и провыла здесь до 22 ноября. "ЛЖД" подтвердила, что цистерна официально зарегистрирована в Украине и принадлежит частному клиенту.

Не возникли ли у "ЛЖД" подозрения, что цистерна могла быть угнана?

Представители компании заверили, что постоянно поддерживают связь с "Украинскими железными дорогами". Пресс-секретарь компании Лаура Габрилавичюте сказала, что у "УЖД" просили информацию об угнанных вагонах, но ответа еще не получили.

По словам Габрилавичюте, как только Украина передаст список таких вагонов, последуют незамедлительные действия. Был запрос и относительно конкретной цистерны, но ответа пока не получили. Украинская компания не ответила и на запрос журналистов издания.

Под вопросом и отношения "ЛЖД" с Россией. Даже во время войны этой компании не удается избавиться от зависимости от России. Часть компании - LTG - все еще является частью управляемой Москвой информационной системы, кроме того, россияне проводят и регистрацию грузовых вагонов.

Вагонам литовских компаний в России дают 8-значные номера. Без этих номеров вагоны не могут попасть ни в Россию, ни в Латвию, ни в Эстонию, ни в Казахстан.

Значит, россияне без проблем могут получать данные о литовских грузовых вагонах: где они находятся, откуда идут, что везут, каково их техническое состояние.

Однако "ЛЖД" уверяет, что информацию о военных грузах Россия получить не может.

"ЛЖД" уверяет, что работу на российском и белорусском рынке расценивает как риск, поэтому намерена снижать зависимость от этого рынка.

Однако такие рассуждения "ЛЖД" вызывают возмущение у политиков. Например, глава Комитета по экономике Казис Старкявичюс считает, что надо как можно скорее уменьшить объем всех возможных отношений с Россией и Беларусью. Он даже подозревает, что литовские вагоны могут использовать в войне против Украины.

Глава парламентского КНБО Лауринас Кащюнас обеспокоен тем, что по Литве спокойно ездят украденные в Украине вагоны. Политик считает, что "ЛЖД" должна активно выявлять такие случаи и передавать вагоны Украине.

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