В космос запущены еще 4 созданных в Литве спутника

Компания космических технологий SpaceX американского бизнес-магната, основателя компании по производству электромобилей Tesla и владельца социальной сети Twitter Илона Маска запустила в космос еще четыре созданных в Литве спутника.

Компания объявила, что Gama "Alpha", один из спутников, созданных литовским разработчиком космических технологий с норвежским капиталом NanoAvionics, несет первый солнечный парус, разработанный в Европе, сообщила компания.

Основатель NanoAvionics Витянис Бузас полагает, что солнечные паруса являются движущей силой малых спутников для исследования космоса.

"Наша команда уже успешно разработала для NASA испытательный спутник с солнечным парусом в два раза больше, поэтому мы рады и дальше расширять границы освоения космоса. Именно благодаря таким техническим решениям мы занимаем уникальное место в космической отрасли", — отметил в пресс-релизе В. Бузас.

Два других небольших спутника - Birkeland и Huygens - принадлежат консорциуму исследовательских центров Норвегии и Нидерландов. На четвертом спутнике находится устройство для наблюдения за Землей, принадлежащее анонимному заказчику.

Спутники стартовали во вторник со станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде в рамках миссии SpaceX Transporter 6.

В прошлом году NanoAvionics запустила в космос 15 спутников. В 2022 году ее доход и количество сотрудников увеличились почти вдвое — в компании работает 240 человек.

У комании NanoAvionics более 47 заказчиков в разных странах, она сотрудничает с NASA, Европейским космическим агентством, Thales Alenia Space и другими компаниями, у нее есть отделения в Литве, США и Великобритании.

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