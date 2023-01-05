Решение министерства шокировало пациентов: к любому семейному врачу записаться не удастся

Министерство здравоохранения Литвы готовит серьезные изменения, после вступления их в силу, жители смогут регистрироваться к врачу только на территории своего самоуправления. Такое предложение шокирует пациентов, а врачи пытаются им объяснить, что качественные услуги можно получить и в регионе.

В Центральной поликлинике Вильнюса пациентов очень много.

"Принимаем столько, сколько приходит. Помогают резиденты, дополнительные врачи", – сказали LNK представители поликлиники.

Очереди к врачам в этой поликлинике очень большие.

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"Ждал 3-4 недели, месяц. За это время и умереть можно. Конечно, это ненормально", – сказал один из пациентов.

В 40 км от Вильнюса картина иная – людей не видно ни на улицах, ни в поликлинике.

"Житель Клайпеды, Шилуте или Гаргждай регистрируется в вильнюсской поликлинике. Появляется проблема - невозможно качественно предоставить жителю все необходимые услуги", – сказала LNK представитель Минздрава Одета Виткунене.

По подсчетам Сантаришкской клиники, только в их Центре семейной медицины на каждого врача приходится больше чем по 1000 пациентов, плюс еще несколько сотен – из других районов.

"Сейчас у пациента есть выбор, он может сказать: я хочу быть твоим пациентом. Мы не раз с этим сталкивались", – сказала глава сантаришкского Центра семейной медицины Лина Венцявичене.

"Есть место жительства человека, его декларируют, придется определиться, по какому месту жительства человек должен получать услуги", – сказала Виткунене.

Возможность регистрации в другом муниципалитете сохранится, но в рамках разумного. Например, если студент из Клайпеды учится в Вильнюсе, он сможет лечиться в столице, а те, кто живет в Клайпеде, но по неясной причине хотят лечиться в столице, сделать этого не смогут.

"Но ограничить право человека на регистрацию, я думаю, нельзя. Так может быть, но должны включить компенсационные механизмы", – сказал LNK директор Центральной поликлиники Здиславас Скварцяны.

Министерство предложит жителям выбирать поликлиники самоуправлений, находящиеся поблизости, но жители не раз говорили, что не доверяют районным врачам и аппаратуре.

"На самом деле нет такого, что специалисты в удаленных центрах хуже, чем в Сантаришкской клинике", – сказала Венцявичене.

Минздрав обещает уменьшать очереди в поликлиниках иными способами – позволит выполнять функции семейных врачей другим специалистам: помощник врача сможет продлевать рецепты и выдавать направления на участие в превентивных программах, появятся команды для выезда на дом.

"На бумаге все выглядит очень красиво, но откуда взять этих специалистов? Сейчас иногда один специалист работает на трех работах", – сказала LNK семейный врач Юсте Латаускене.

На подготовку к переменам у Минздрава есть год.

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