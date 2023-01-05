В Центральной поликлинике Вильнюса пациентов очень много.
"Принимаем столько, сколько приходит. Помогают резиденты, дополнительные врачи", – сказали LNK представители поликлиники.
Очереди к врачам в этой поликлинике очень большие.
"Ждал 3-4 недели, месяц. За это время и умереть можно. Конечно, это ненормально", – сказал один из пациентов.
В 40 км от Вильнюса картина иная – людей не видно ни на улицах, ни в поликлинике.
"Житель Клайпеды, Шилуте или Гаргждай регистрируется в вильнюсской поликлинике. Появляется проблема - невозможно качественно предоставить жителю все необходимые услуги", – сказала LNK представитель Минздрава Одета Виткунене.
По подсчетам Сантаришкской клиники, только в их Центре семейной медицины на каждого врача приходится больше чем по 1000 пациентов, плюс еще несколько сотен – из других районов.
"Сейчас у пациента есть выбор, он может сказать: я хочу быть твоим пациентом. Мы не раз с этим сталкивались", – сказала глава сантаришкского Центра семейной медицины Лина Венцявичене.
"Есть место жительства человека, его декларируют, придется определиться, по какому месту жительства человек должен получать услуги", – сказала Виткунене.
Возможность регистрации в другом муниципалитете сохранится, но в рамках разумного. Например, если студент из Клайпеды учится в Вильнюсе, он сможет лечиться в столице, а те, кто живет в Клайпеде, но по неясной причине хотят лечиться в столице, сделать этого не смогут.
"Но ограничить право человека на регистрацию, я думаю, нельзя. Так может быть, но должны включить компенсационные механизмы", – сказал LNK директор Центральной поликлиники Здиславас Скварцяны.
Министерство предложит жителям выбирать поликлиники самоуправлений, находящиеся поблизости, но жители не раз говорили, что не доверяют районным врачам и аппаратуре.
"На самом деле нет такого, что специалисты в удаленных центрах хуже, чем в Сантаришкской клинике", – сказала Венцявичене.
Минздрав обещает уменьшать очереди в поликлиниках иными способами – позволит выполнять функции семейных врачей другим специалистам: помощник врача сможет продлевать рецепты и выдавать направления на участие в превентивных программах, появятся команды для выезда на дом.
"На бумаге все выглядит очень красиво, но откуда взять этих специалистов? Сейчас иногда один специалист работает на трех работах", – сказала LNK семейный врач Юсте Латаускене.
На подготовку к переменам у Минздрава есть год.
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