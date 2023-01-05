Премьер надеется, что налоговая реформа поступит в Сейм весной: будет много дискуссий

Обсуждение налоговой реформы, начатое прошлой весной, должно вернуться в Сейм во время следующей сессии, считает премьер-министр Ингрида Шимоните.

"Министерство финансов подготовило действительно неплохую модель реформы. Прошлой весной, когда ситуация была совершенно неопределенной, мы говорили, что эту реформу нужно отложить. Сейчас я уже вижу, что мы определенно можем вернуться к этой дискуссии", - сказала премьер-министр Verslo žinios.

И. Шимоните не исключает, что в ходе весенней сессии решения не будут приняты, но она надеется, что реформу, по крайней мере, начнут рассматривать.

"Наверное, рассматриваться будет долго, и, вероятно, будет много дискуссий. И они будут непростыми, может быть, даже решения не будут приняты, но, по крайней мере, я надеюсь, что их в Сейме начнут рассматривать", - сказала она.

Кроме того, И. Шимоните указывает, что изменения не вступят в силу ни в этом, ни в следующем году.

ELTA напоминает, что в феврале прошлого года Министерство финансов сформировало Рабочую группу по пересмотру налоговых льгот. Министерство получило около 200 предложений, как корректировать налоговую систему страны. Группа состояла из 48 членов – представителей министерств, госучреждений, бизнес-ассоциаций, профсоюзов, Сейма.

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