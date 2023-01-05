За минувшие сутки на границе Литвы с Беларусью не зафиксировали ни одного мигранта

ELTA ru.DELFI.lt

Vištyčio pasienio užkarda Foto: ELTA / Marius Morkevičius

В среду сотрудники Службы охраны государственной границы (СОГГ) не фиксировали на границе с Беларусью мигрантов, пытавшихся нелегально пересечь литовско-белорусскую границу.

В Латвии за прошлые сутки зафиксировано 23 попытки незаконного пересечения границы с Беларусью, польские пограничники во вторник предотвратили проникновение на территорию страны 59 мигрантов. Всего за 2022 г. сотрудники СОГГ в общей сложности не впустили 11 211 мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь литовско-белорусскую границу, в этом году – 10. В августе 2021 г. пограничникам было предоставлено право не пропускать из Беларуси мигрантов, пытающихся пересечь границу с Литвой в запрещенных местах, с тех пор в общей сложности в Литву не впустили 19 327 нелегальных мигрантов. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!