Прокурор об убийстве новорожденного в Шяуляй: причина смерти еще не установлена, задержанных также нет

ELTA ru.DELFI.lt

Foto: ELTA / Andrius Ufartas

В среду утром в Шяуляй были обнаружены, как предполагается, убитый новорожденный и его 24-летняя поранившаяся мать. По словам прокурора Шауляйской окружной прокураторы Лаймуте Мартинавичене, на данный момент причина смерти младенца неизвестна, однако начато расследование по статье Уголовного Кодекса "убийствo малолетнего".

"Сегодня утром примерно в четыре часа Единый центр помощи и правоохранительные органы Шяуляя получили крайне тяжелое известие о том, что в одной из квартир города Шяуляй находится мертвый младенец. Малыш родился в конце 2022 года. Прежде всего, прокуратура выражает искренние соболезнования родным и членам семьи скончавшегося младенца, а произошедшее могу комментировать только в той мере, в какой начато досудебное расследование, которое проводится в соответствии с первым пунктом второй части статьи 129 Уголовного кодекса Литовской Республики "Убийство малолетнего"" – сказала Л. Мартинавичене на пресс-конференции для журналистов, организованной в среду прокуратурой Шауляйского округа. Статьи по теме: В Шяуляе обнаружено тело младенца, полиция подозревает убийство По словам прокурора, на данный момент причина смерти младенца не установлена — на этот вопрос ответ должны дать ​судмедэксперты. Досудебное расследование в деле об убийстве малолетнего лица проводят сотрудники Управления по расследованию насильственных преступлений Главного комиссариата полиции Шяуляйского округа. "Проводятся предварительные следственные действия, уведомление о подозрении пока не вручено, задержанных также нет" – сказала Л. Мартинавичене. Более подробной информации прокурор не раскрыла, так как, подчеркнула она, начато досудебное расследование. По словам Л. Мартинавичене, о новорожденном сообщил кто-то из близкого окружения. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!