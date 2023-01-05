Мужчина сообщил в полицию о том, что был похищен и попал в рабство

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Foto: DELFI / Jaunius Matonis

Молодой мужчина сообщил полиции, что летом был похищен в Паланге и был вынужден жить в рабстве и бесплатно работать в неизвестной местности. Несмотря на то, что эта история очень странная, полиция начала расследование.