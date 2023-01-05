В Вильнюсе в субботу отметят православное Рождество

В субботу, 7 января, на Кафедральной площади в Вильнюсе отметят православное Рождество.

Праздничный концерт состоится на Кафедральной площади в 16 ч. Во время концерта многонациональный Вильнюс поздравит православных и старообрядцев с Рождеством.

На концерте выступят известные литовские исполнители, гости из Украины, национальные ансамбли и детские танцевальные коллективы.

Организатор праздника - Вильнюсский культурный центр.

Литовская православная церковь является одной из девяти традиционных религиозных общин Литвы. Ее представители заявляли о решении ускорить процесс достижения большей независимости от Московского Патриархата.

Согласно данным переписи 2021 года, православными себя считают больше 105 326 тысяч жителей Литвы, а старообрядцами - 18 196.

Данные переписи также показали, что в Литве проживало 2 млн. 387 тыс. (84,6 проц. всех жителей) литовцев, 183,4 тыс. (6,5 проц.) поляков, 141,1 тыс. (5 проц.) русских, 28,2 тыс. (1 проц.) белорусов, 14,2 тыс. (0,5 проц.) украинцев, 16,2 тыс. (0,6 проц.) жителей других национальностей.

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