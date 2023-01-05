В Литву возвращаются холода, прогнозируют очень низкую температуру

В четверг погоду в Литве обусловит циклон. Небо заволокут облака, прояснения в них возможны только к вечеру.

Повсюду прогнозируют осадки, сначала мокрый снег, местами дождь, после обеда прогнозируют снег.

После полудня начнет снижаться температура, прогнозируют гололед. Будет дуть сильный северо-восточный ветер, местами, в основном на взморье, порывы ветра усилятся до 15–17 м/с.

В первой половине дня будет 1–6 градусов тепла, только местами на севере будет чуть ниже нуля. После обеда значительно похолодает.

В пятницу ночью усилится зона высокого давления, небо прояснится, ожидается переменная облачность. На юге ожидается небольшой снег. Будет скользко. Ночью будет 9–14, на севере местами 15–18 градусов мороза.

В пятницу днем Литва останется в зоне действия высокого давления. Почти во всех районах из-за облаков выглянет солнце. Осадков не ожидается. По всей стране прогнозируют гололед. Днем будет холодно – 8–13, местами до 15 градусов мороза.

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