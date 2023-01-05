Пятрас Гражулис стал кандидатом на пост мэра Вильнюса

Лидер Союза народа и справедливости Пятрас Гражулис стал кандидатом на пост мэра Вильнюса.

"Так решили коллеги по партии. Я, как солдат, куда послали – там и участвую", – сказал политик.

"Мне кажется, я - самый сильный, так о себе думает каждый кандидат", – заметил он.

"В столице немало кандидатов - и известных, и не известных. Я думаю, я один из самых известных", – сказал Гражулис.

По его словам, голосование вильнюсцев покажет не только их выбор, но и то, сколько там осталось "негендерных людей".

"Посмотрим, надо признать, что Вильнюс стал гендерным, либеральным. Те, кто нормальной ориентации, будут голосовать за меня, остальные – за других. Посмотрим, сколько негендерных людей", – сказал политик.

Напомним, что в парламенте Гражулису грозит вотум недоверия. Апелляционный суд признал его виновным в деле о коррупции. Процедура еще не начата, поскольку ждут решения суда последней инстанции – Верховного суда.

Партия свободы выдвинула на пост мэра Вильнюса кандидатуру Томаса-Витаутаса Раскявичюса, консерваторы – нынешнего вице-мэра Валдаса Бенкунскаса, соцдемы – депутата Расу Бедбергите, демократический союз "Во имя Литвы" – депутата Лукаса Савицкаса, "крестьяне" – европарламентария Стасиса Якелюнаса, "Свобода и справедливость" – Артураса Зуокаса, Литовская партия регионов – бывшего командарма Валдаса Туткуса.

В выборах примет участие лидер Избирательной акции поляков Литвы Вальдемар Томашевский, представитель партии "Молодая Литва" Рамоюс Гиринскас, представитель Литовской партии зеленых Ремигиюс Лапинскас, представитель Национального объединения Витаутас Синица, кандидат Движения либералов Эгле Радвиле, Партии труда – Ева Качинскайте-Урбонене.

Самовыдвиженцы в Вильнюсе - Миколас Маяускас и Айдас Гедвилас.

Выборы мэров состоятся в марте 2023 года.

О кандидатуре Гражулиса первым сообщил портал 15min.lt.

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