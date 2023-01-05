В Литве уже подешевели некоторые продукты: не все аналитики считают, что цены станут ниже

Темп инфляции в Литве замедлился, однако продукты питания по-прежнему дорожают. Часть торговцев сообщает, что некоторые продукты уже дешевеют. Но не все экономисты настроены оптимистически, они считают, что в ближайшее время цены снижаться не будут, сообщает LNK.

"В Литве есть гадалки на кофейной гуще, они нагадают 64 цента за 1 кВт/ч и вслух говорят об этом. И это государственная контора себе такое позволяет. Конечно, это в будущем приводит к плохим прогнозам, а, значит, земледельцы дорого попросят за свою продукцию", - сказал экономист Альгирдас Барткус.

Экономист банка SEB Тадас Повилаускас считает, что снижение цен на продукты будет заметно не сразу.

"С момента подорожания или снижения цены на зерно тот же процесс на прилавках фиксируется через полгода или даже позже. Поэтому, я думаю, больше перемен будет в первом полугодии или даже позже", – сказал экономист.

Но людям товары нужны сейчас, а наблюдатели за ценами говорят, что рост не прекратился, и в конце года цены были на высоте.

"Мы видим, что потребление снижается, но это снижение меньше, чем торговцы зарабатывают на росте цен. Сегодня ситуация для торговцев благоприятная", – сказал глава портала Pricer.lt Арунас Визицкас.

В декабре корзина самых дешевых продуктов подорожала на 2%, или на 1,5 евро.

"В неделю уходит около 80 евро", – рассказал о своих расходах один из собеседников.

Другой мужчина сказал, что, по его данным, фермеры за литр молока получают немного, "цены, на 20–30 центов, может, подняли, а весь саботаж устроили торговцы".

Подорожали почти все из 52 товаров, которые находятся под наблюдением, подешевели всего два – рис и самый дешевый чай.

В декабре больше всего подорожали бананы, яйца, самый дешевый ферментный сыр, щука, колбаса, сахарный песок, самая дешевая сметана, томатный сок, макароны.

"Даже обыкновенная вода, лимонад. Когда их произвели? А почему цена растет? Даже не представляю, на чем экономить. Не есть и не пить", – сказал другой покупатель в магазине.

"Насколько правительство разрешает, настолько капиталисты нас грабят. Вряд ли есть совесть", – заметил еще один собеседник.

Если месячный рост цен не кажется большим, то за год средняя корзина продуктов подорожала на 36% (на 20 евро).

Однако торговцы уверяют, что цены начали снижаться.

"Некоторые товары начинают дешеветь, например, подсолнечное масло, кофе, может, молочные продукты", – сказал владелец сети Norfa Дайнюс Дундулис.

"Свинина уже подорожала у производителей. Сами свиньи до попадания на бойню подорожали на 20%, а в магазине, можно сказать, цена не изменилась. Мы продаем почти по такой цене, по какой живых свиней продает свиновод", – сказал он.

Но экономисты снижения цен не видят.

"Как раз сейчас растут цены на воду, газ, и снижения цен на продукты мы не очень прогнозируем, да, инфляция будет расти медленнее", – сказала представитель Swedbank Юрате Цвиликене.

"Инфляция понемногу выдыхается, но, что касается цен на продукты, которые составляют около 1/5 всех расходов домашних хозяйств в Литве, они остаются и видимо останутся высокими", – сказала представитель Creditinfo Lietuva Екатерина Рояка.

Поляки применяют нулевой НДС на продукты, с января НДС на часть продуктов отменила Испания. Но, по словам эксперта, это влияние однократное.

Некоторые политики требуют расследовать рост цен в Литве.

"Расследования надо проводить не только тогда, когда растут цены, их надо проводить регулярно", – отмечает Рояка.

По словам Барткуса, цены могут снизить сами торговые сети, если будут покупать продукты за границей.

Чтобы снижались цены на прилавках, надо, чтобы снижалось потребление, но пока сложно сказать, каким оно будет в этом году. Обычно в январе, в феврале потребление снижается. Сейчас мы видим декабрьский оборот.

"Уток, индюков, лососей, икру продавали в большом количестве", – сказала пресс-секретарь Rimi Габриэле Шеренене.

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