Центробанк проведет подробный анализ роста цен на продовольственные товары в Литве

Принимая во внимание требование парламентской оппозиции провести расследование роста цен на продовольственные товары, директор Департамента экономики Центробанка Литвы Аурелиюс Дабушинскас уверяет, что банк ведет постоянный мониторинг цен, но в январе мониторинг изменения цен будет усилен.

Результаты данного анализа, по его словам, будут оглашены в феврале.

"Банк Литвы постоянно следит и анализирует рост цен, включая цены на продовольственные товары, а результаты регулярно обнародуются" – прокомментировал А. Дабушинскас агентству Elta.

По словам представителя банка, при проведении анализа цен наибольшее внимание будет уделяться тому, в какой мере рост цен можно объяснить связью между издержками производства и конечной стоимостью.

"В этом месяце проведем подробный анализ цен на продовольственные товары, результаты которого обнародуем в феврале. Цель этого анализа – дать экономическую оценку росту цен на группы продовольственных товаров – что способствовало наибольшему их росту, в какой части их изменение можно объяснить посредством исторических взаимосвязей между этими ценами и их факторами и т. д." – заверил он.

Также А. Дабушинскас напомнил, что поднимаемые представителями парламентской оппозиции вопросы относительно приемлемости ценообразования и возможных картельных сговоров на рынке продовольственных товаров выходят за рамки анализа, проводимого Банком Литвы.

"Анализ не ставит целью дать оценку обоснованности или необоснованности уровня цен на отдельные продовольственные товары, приемлемости или неприемлемости ценообразования отдельных участников рынка, а также структуры рынка, картельных сговоров и тому подобных аспектов. Такие оценки в сфере продовольственного рынка не входят в область надзора и анализа Банка Литвы, а возможные сговоры должны расследовать соответствующие государственные учреждения" – пояснил А. Дабушинскас.

ELTA напоминает, что заместитель старосты фракции социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Раса Будбергите заявляла, что в Литве необходимо провести расследование на примере Швеции – является ли инфляция в стране следствием объективных экономических причин, или они обусловлены действиями бизнесменов.

Между тем премьер-министр Ингрида Шимоните считает, что в связи с ростом цен на продукты питания Центробанк мог бы провести более подробное расследование, которое выявило бы, что происходит на внутреннем рынке. Однако, по ее словам, очевидно, что ситуация обусловлена совпадением множества неблагоприятных факторов.

На годовую инфляцию наибольшее влияние оказал рост цен на молоко и молочные продукты, сыр и яйца, твердое топливо, мясо и мясные продукты, теплоэнергию, горюче-смазочные материалы, электроэнергию, хлеб и хлебопродукты, овощи, продукцию и материалы для содержания и ремонта жилья, на услуги общественного питания в ресторанах, кафе и аналогичных заведениях, а также снижение цен на устройства аудио- и видеоприема, записи и воспроизведения.

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