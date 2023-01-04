Правительство Литвы одобрило повышение социальных пенсий

В среду правительство одобрило предложение о повышении социальных пенсий по инвалидности людям с тяжелой степенью инвалидности, которым инвалидность установлена в возрасте 24 лет или старше, сообщается в пресс-релизе Министерства социальной защиты и труда (МСЗТ).

Предложение о повышении размеров социальной пенсии представили члены Сейма М. Ошмянскене и М. Даниеле, данное предложение правительство в принципе и одобрило, однако параллельно предложило проект усовершенствовать.

По предложению членов Сейма, повышать социальные пенсии по инвалидности можно было бы равномерно, с учетом установленной степени инвалидности не только лицам, признанным инвалидами в возрасте старше 24 лет, если они лишились 75 проц. трудоспособности и более, но и социальные пенсии по инвалидности, выплачиваемые лицам, ухаживающим за инвалидами, а также многодетным матерям.

Для реализации данных поправок с 1 июля 2023 г. из государственного бюджета потребуется около 1 млн евро. Предложение об изменении размеров социальных пенсий должен будет одобрить Сейм.

Министерство социальной защиты и труда напоминает, что с 1 января 2023 г. базовый размер социальных пенсий повышается с 173 евро до 184 евро. Правом на получение социальной пенсии обладают дети-инвалиды, лица, достигшие пенсионного возраста по старости или признанные лишившимися 45 проц. трудоспособности и более (лишившиеся 60 проц., если инвалидность установлена позднее дня достижения возраста 24 лет), не обладающее правом на получение более высокого или такого же размера пенсионных пособий, за исключением пенсии социального страхования по вдовству.

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