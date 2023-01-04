Один день 5 градусов тепла, а назавтра -17: как это влияет на наше здоровье

В последнее время температура в Литве удивляет своими скачками. В начале недели было +5 градусов, с в пятницу прогнозируют –17. Провизор сети Eurovaistinė Элвира Рамашкене рассказала, что при таких переменах надо ответственно заботиться о своем здоровье, иначе грозит не только простуда, но и сильные головные боли, травмы и др.

Вместе с резкими переменами температур могут появиться боль в шее, нижней части поясницы рассказала Рамашкене. По ее словам, эти симптомы вызваны не самой сменой температур, а плохой, недостаточно теплой одеждой, человека "продувает".

"Я рекомендую, всякий раз прежде чем выйти из дома, посмотреть на прогноз. Если в один день был плюс и вы надевали более тонкое пальто, без шарфа, то убедитесь в том, что и назавтра на улице тепло, что температура не снизилась. Особенно важно хорошо одеваться после занятий в спортклубе", – сказала провизор.

Она сказала, что если плохо одеться, назавтра можно проснуться с болью в шее или пояснице. В таких случаях человеку помогут противовоспалительные лекарства от боли. Если вы страдаете гастритом или повышенной кислотностью - используйте противовоспалительные гели.

Резкая смена температуры может вызвать даже головную боль.

Galvos skausmas Foto: Vida Press

"Большие скачки температуры и смена давления у некоторых людей вызывают головную боль. В таких случаях надо выпить стакан воды и прилечь. Иногда этого бывает достаточно, чтобы снять головную боль. Можно помассировать виски с использованием эфирного масла перечной мяты или цитрусовых. Если боль не проходит, выпейте лекарство от боли", – советует Рамашкене.

По словам провизора, при такой резкой смене температуры в аптеки чаще приходят люди с жалобами на растяжение мышц или суставов при падении.

Plikledis Vilniaus gatvėse Foto: ELTA / Andrius Ufartas

"В ближайшие дни будьте особенно внимательны, поскольку прогнозируют гололед. Если падения избежать не удалось, первые несколько дней место ушиба рекомендуется охлаждать, прикладывать холодные компрессы на 2–5 минут. В течение дня охлаждать место ушиба надо в общей сложности 10–15 минут. Потом рекомендуется использовать гели с охлаждающим эффектом, а если образовались синяки – гепариновые гели", – рекомендует провизор.

По ее словам, если после падения в первый же день наблюдается сильная боль, вы не можете наступить на ногу, опереться на руку, то надо ехать к врачу, так как это может быть признаком перелома.

Рамашкене рассказала, что воспаление мочевого пузыря вызывают не только бактерии, но и переохлаждение ног.

"Если на улице у вас промокли ноги, то у человека со слабым иммунитетом может начаться воспаление мочевого пузыря. Облегчить симптомы в таком случае помогут настой толокнянки или отвар петрушки, теплые компрессы, клюквенный сок и пищевые добавки, препарат D-Mannose. Старайтесь избегать кофеина и алкоголя, принимайте душ, не лежите в ванне, не используйте средства интимной гигиены с запахами, носите свободную, удобную одежду", – рекомендует провизор.

По ее словам, когда резко меняется погода, очень легко подхватить простуду. Однако это опаснее для тех, у кого ослаблен иммунитет.

"В случае простуды не всегда достаточно пить лекарства для устранения симптомов. В первую очередь рекомендуется пить витамины C и D, они облегчают симптомы, сокращают время болезни. Если у вас температура, дополнительно принимайте электролитные растворы и растворы глюкозы, которые восстановят утраченный баланс и помогут поддержать необходимое количество жидкости в организме", – рекомендует провизор.

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