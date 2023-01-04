Вместе с резкими переменами температур могут появиться боль в шее, нижней части поясницы рассказала Рамашкене. По ее словам, эти симптомы вызваны не самой сменой температур, а плохой, недостаточно теплой одеждой, человека "продувает".
"Я рекомендую, всякий раз прежде чем выйти из дома, посмотреть на прогноз. Если в один день был плюс и вы надевали более тонкое пальто, без шарфа, то убедитесь в том, что и назавтра на улице тепло, что температура не снизилась. Особенно важно хорошо одеваться после занятий в спортклубе", – сказала провизор.
Она сказала, что если плохо одеться, назавтра можно проснуться с болью в шее или пояснице. В таких случаях человеку помогут противовоспалительные лекарства от боли. Если вы страдаете гастритом или повышенной кислотностью - используйте противовоспалительные гели.
Резкая смена температуры может вызвать даже головную боль.
"Большие скачки температуры и смена давления у некоторых людей вызывают головную боль. В таких случаях надо выпить стакан воды и прилечь. Иногда этого бывает достаточно, чтобы снять головную боль. Можно помассировать виски с использованием эфирного масла перечной мяты или цитрусовых. Если боль не проходит, выпейте лекарство от боли", – советует Рамашкене.
По словам провизора, при такой резкой смене температуры в аптеки чаще приходят люди с жалобами на растяжение мышц или суставов при падении.
"В ближайшие дни будьте особенно внимательны, поскольку прогнозируют гололед. Если падения избежать не удалось, первые несколько дней место ушиба рекомендуется охлаждать, прикладывать холодные компрессы на 2–5 минут. В течение дня охлаждать место ушиба надо в общей сложности 10–15 минут. Потом рекомендуется использовать гели с охлаждающим эффектом, а если образовались синяки – гепариновые гели", – рекомендует провизор.
По ее словам, если после падения в первый же день наблюдается сильная боль, вы не можете наступить на ногу, опереться на руку, то надо ехать к врачу, так как это может быть признаком перелома.
Рамашкене рассказала, что воспаление мочевого пузыря вызывают не только бактерии, но и переохлаждение ног.
"Если на улице у вас промокли ноги, то у человека со слабым иммунитетом может начаться воспаление мочевого пузыря. Облегчить симптомы в таком случае помогут настой толокнянки или отвар петрушки, теплые компрессы, клюквенный сок и пищевые добавки, препарат D-Mannose. Старайтесь избегать кофеина и алкоголя, принимайте душ, не лежите в ванне, не используйте средства интимной гигиены с запахами, носите свободную, удобную одежду", – рекомендует провизор.
По ее словам, когда резко меняется погода, очень легко подхватить простуду. Однако это опаснее для тех, у кого ослаблен иммунитет.
"В случае простуды не всегда достаточно пить лекарства для устранения симптомов. В первую очередь рекомендуется пить витамины C и D, они облегчают симптомы, сокращают время болезни. Если у вас температура, дополнительно принимайте электролитные растворы и растворы глюкозы, которые восстановят утраченный баланс и помогут поддержать необходимое количество жидкости в организме", – рекомендует провизор.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!