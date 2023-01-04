Французская компания будет консультировать по вопросам демонтажа реакторов ИАЭС

Французская компания Bureau Veritas Exploitation SAS выиграла международный тендер, объявленный ИАЭС 15 июня 2022 года, на оказание консультационных услуг по демонтажу реакторов. Всего в тендере были заинтересованы 8 компаний, и 2 претендента подали свои предложения.

Контракт на оказание услуг по управлению проектом и техническому консультированию был подписан 4 января этого года сроком на 7 лет, то есть на весь этап разработки концепции, проектирования технологии и лицензирования. Максимальная цена контракта составляет 9 млн евро. Фактический объем закупаемых консультационных услуг будет зависеть от потребностей ИАЭС, говорится в сообщении.

Компания будет консультировать по вопросам управления проектами демонтажа в соответствии с лучшей международной практикой, оказывать консультации по выбору наилучшего варианта демонтажа активной зоны реактора, по ключевым техническим решениям, которые необходимо принять, по разрешению потенциальных проблем и т.д. По мере надобности компания проведет независимый анализ предложенных проектировщиками технических решений, расчетов, данных, методик и допущений, на которых они основаны, а также окажет другую техническую и инженерную помощь.

"Сегодня в мире существует лишь несколько примеров демонтажа графитовых реакторов, но реактор РБМК типа никогда ранее не был демонтирован. Это чрезвычайно сложная работа, не имеющая аналогов в мире, и подготовительные работы к ней займут несколько лет. Я рад, что в управлении проектом и принятии технических решений будут участвовать высококвалифицированные эксперты, советы которых позволят нам достичь наилучшего результата и внести свой вклад в успех этого важнейшего проекта", - сказал генеральный директор ИАЭС Аудрюс Каменас.

В сообщении ИАЭС напоминают, что вывод из эксплуатации двух самых мощных в мире реакторов РБМК – это беспрецедентный в мировой практике проект по выводу из эксплуатации. Физический демонтаж реакторных систем планируется начать в 2028 году.

Проект "Консультационные услуги, связанные с демонтажем реакторных систем Игналинской атомной электростанции" финансируется на средства фонда Игналинской программы ЕС.

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