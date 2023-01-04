Он будет считывать номера и ограничивать количество въезжающих автомобилей.
Это значит, что отныне на территорию сможет въехать столько автомобилей, сколько там есть свободных мест - 84, включая мотоциклы, мотороллеры и другие двухколесные средства (столько мест для парковки есть на платной стоянке около эстрады).
Автоматический шлагбаум обеспечит въезд обслуживающего персонала, работников, арендаторов помещений и спортсменов, номера машин которых будут внесены в память устройства.
На табло будет необходимая для посетителей информация о свободных местах и оплате стоянки.
Важно заметить, что шлагбаум установлен для контроля, а плату по-прежнему взимают через систему m. parking или аппарат на стоянке.
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