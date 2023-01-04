Экономист: выгода от иностранных инвестиций не в деньгах, а в передаче технологий и знаний

ELTA ru.DELFI.lt

Vytenis Šimkus

Старший экономист "Swedbank" Витянис Шимкус говорит, что иностранные инвестиции в Литве остаются стабильными. Однако, по его словам, истинная ценность, которую приносят иностранные инвестиции, часто не осознается. Он утверждает, что реальная выгода от иностранных инвестиций заключается не в финансах, а в привлечении в Литву новых компаний, технологий и специалистов.

"Инвестиции уже много лет достаточно стабильны и активно текут в Литву. Конечно, мы не какая-то страна развивающегося мира, которая в значительной степени зависима от иностранных инвестиций. Напрямую к нам также поступают средства из Евросоюза, которые дополняют текущие иностранные инвестиции. У нас также накоплен местный капитал, чтобы мы могли финансировать хорошие инициативы, но иностранные инвестиции, конечно, значительно дополняют эту инвестиционную среду", - в среду LRT прокомментировал В. Шимкус. Статьи по теме: Минфин Литвы: внимание бюджета 2023 года - смягчение цен на энергетику и повышение доходов жителей Центробанк Литвы: рост цен намного больше, но в конечном итоге он теряет обороты "Они привлекают компании с более высокой добавленной стоимостью и позволяют качественно улучшать экономическую картину, и результат виден", - добавил он. Экономист также сказал, что на самом деле слишком часто акцент делается только на инвестируемых деньгах, а не на том, как полученные в результате инвестиций патенты и интеллектуальная собственность позволяют расширять производство в Литве. "В целом, мы часто говорим о прямых иностранных инвестициях, что здесь нам важны деньги. Но, на самом деле, деньги – не главная выгода. У нас есть деньги и местный капитал, который можно инвестировать в разные сферы. Реальная суть инвестиций для нас – передача технологий и знаний. Ничто не мешает литовским предпринимателям создавать заводы по производству микросхем или автомобильных фар, но у нас не было для этого практики, знаний, патентов и интеллектуальной собственности", - пояснил В. Шимкус. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!