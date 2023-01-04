В Кедайняйской больнице – случай агрессии в отношении медработника

На Новый год в Кедайняйской больнице был зафиксирован случай агрессии в отношении медработника. Приехавший в больницу мужчина не только накричал на врача приемного отделения, но и толкал женщину, а потом толкнул так, что она упала на пол.

В среду На странице Кедайняйской больницы в фейсбуке было размещено видео инцидента, который произошел в Новогоднюю ночь. На записи видно, как мужчина толкает молодого врача, которая просит его покинуть здание. Однако кричащий мужчина толкнул ее изо-всех сил, и врач упала на пол, ударилась лицом, получила травму руки, агрессор продолжал стоять и кричать. Это видео еще раз доказывает, что врачи не могут чувствовать себя в безопасности даже на рабочем месте.

"Новый год в Кедайняйской больнице начался с "полета" врача отделения скорой помощи. В последнее время пациенты стали агрессивно себя вести с медработниками. Медиков ругают, оскорбляют, бьют, а пациенты жалуются, что врачи: неприятно себя ведут, плохо обслуживают, читают нотации и т.д. Может ли врач, с которым так себя ведут, оставаться приятным и улыбаться пациенту? Нет, нет и нет, мы не хотим читать морали, оправдываться, в этом мире бывает всякое... Мы хотим попросить взаимоуважения, тогда удастся избежать насилия", – сказано в фейсбуке на сайте больницы.

В последнее время в Литве участились случаи насилия в отношении медработников. Неделю назад было совершено нападение на врачей Каунасской скорой помощи - агрессивный родственник пациентки ударил фельдшера и угрожал убийством.

13 декабря в Кедайняй на фельдшера скорой помощи напал разбушевавшийся пациент, потребовалось вмешательство полиции. Фельдшер столкнулся с физическим и психологическим насилием.

В середине ноября был избит фельдшер Вильнюсской скорой помощи.

"Очень жаль, что такое становится обыденностью. Был лишь вопрос времени, когда последует физическое насилие, поскольку с психологическим мы сталкиваемся каждый день. Думаю, это последствия необдуманных и невыполненных обещаний политиков. Община врачей - заложники людей и политиков. Они обещают, мы должны выполнять, а денег никто не выделяет", – сказала в передаче на Delfi председатель профсоюза скорой помощи "Солидарность" Йоланта Кебурене.

Сейчас от агрессивного пациента врача спасает находчивость и умение успокоить ситуацию. Иногда от агрессивных пациентов врачам приходится убегать. Врачей крупных больниц "вооружают" газовыми баллончиками, для них проводят инструктаж, чтобы они знали, как себя вести в таких случаях. На рациях в скорой есть специальная кнопка, включающая диктофон на 30 секунд. Диспетчер, услышав такой сигнал, вызывает полицию.

Насилие в отношении врачей, по словам специалиста Вильнюсской станции скорой помощи Миндаугаса Клюкаса - частая проблема литовцев. Врачи, словно работают на чужой территории – не в больнице, им приходится ездить по вызовам на дом, там пациент - хозяин.

"Поскольку помощь вызвал "хозяин", вызвал ее бесплатно, она приезжает по первому зову, поэтому человек настроен так, будто приехал обслуживающий персонал, который должен выполнять его требования. А такие требования бывают необдуманными. Тут и начинается конфликт. Надо ехать в больницу, спрашивают, почему мы не привезли рентгеновский аппарат, почему везем не в ту больницу, хотя там нет нужных специалистов. Хорошо, если человек дипломатичный и сам выкручивается из создавшегося положения. Но почему во время вызова я должен выкручиваться? Я должен оказывать помощь, а не думать, как избежать конфликта, уступать и т.д. Однако пациенты, к сожалению, привыкли командовать, они всегда правы, а мы приезжаем, чтобы выполнять их капризы", – сказла Клюкас.

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