Начало трансляции в 13.00.
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Что нас ждет в сферах безопасности, геополитики и международной политики в наступившем году? За столом редакторской кухни после выпуска новостей эту тему обсуждают политический обозреватель, колумнист Deutsche Welle Константин Эггерт и главный редактор информационного агентства Elta Витатуас Бруверис.
Начало трансляции в 13.00.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!