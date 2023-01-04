Вице-спикер Сейма не поддерживает ограничение передвижения между Литвой и Беларусью

Вице-председатель Сейма, староста фракции Партии Свободы Витаутас Миталас заявил, что не поддерживает идею ограничения поездок граждан Литвы в Беларусь, а также ужесточения контроля в отношении белорусов, желающих приехать в Литву.

Несмотря на то, что минский режим активно поддерживает войну России против Украины, многотысячные демонстрации в Беларуси после президентских выборов 2020 года, результаты которых не были признаны Западом, показали стремление белорусов к демократии, полагает политик.

"Поэтому я бы иначе относился к Беларуси, к этому вопросу о границах, чем к России, чем к вопросу о границах с Россией. Когда появляются определенные инициативы, которые сейчас выдвинули политики, все закрыть или что-то изменить, вопрос в том, действительно ли есть основания для принятия таких решений", - заявил В. Миталас в интервью радиостанции Ziniu radijas.

На днях депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс призвал рассмотреть возможность ограничения въезда граждан Беларуси, а также решить проблему выезда литовцев в Беларусь.

"Если у некоторых депутатов Европарламента есть конкретные замечания о том, что нужно исправить с точки зрения безопасности или процедур миграции, то давайте поговорим об этих процедурах. В настоящее время, мне кажется, это такое смелое заявление, сделанное с закрытыми глазами, - мы закрываемся, ни на что не обращаем внимания. В данном случае это заявление - мимо", - оценил предложение В. Миталас.

Беларусь разрешила безвизовый въезд гражданам Литвы в апреле прошлого года. Тогда Департамент государственной безопасности (ДГБ) предупредил, что спецслужбы России и Беларуси предпринимают более активные действия в попытках вербовки приезжающих к ним граждан Литвы. В настоящее время Министерство иностранных дел рекомендует воздержаться от поездок в Беларусь, но строгого запрета на поездки нет.

Также гражданам России и Беларуси в настоящее время выдача виз ограничена, прибывшие из этих стран должны заполнить специальную анкету и в ней изложить свое отношение к российской агрессии в Украине. Порядок для граждан России более строгий - даже при наличии виз их не впускают на территорию Литвы, если они не соответствуют установленным правительством критериям.

По его словам, то, что в Литве формируется белорусская диаспора, является "исторической миссией Литвы - помочь им демократизироваться". Это доказывает многолетняя работа в Вильнюсе Европейского гуманитарного университета.

"Мы должны понимать, что мы живем рядом с теми режимами, которые не демократические, скажем, Беларусь, и, страшно даже сказать, но мы будем жить еще какое-то время, пока, я очень надеюсь, там не сменится власть", - добавил В. Миталас.

"Но если режим не изменится в ближайшее время, мы будем их соседями. И это соседство проявляется не только в том, что мы должны пресечь различные атаки, которые организует против нас "батька", но и в том, что мы всячески поддерживаем тех людей, которые хотят свободы и стремятся к ней, их движение вперед ", - подчеркнул вице-председатель Сейма.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!