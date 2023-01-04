Жители Шяуляйского района напуганы: появляются молодежные банды, как в прежние времена

В Куршенай (Шяуляйский район) ходят слухи о появлении молодежных преступных группировок. Родители подростков обеспокоены, о ситуации известно и полиции.

Один молодой человек сказал журналистам LNK, что летом видел пьянствующую молодежь, которая собиралась группами.

"Летом их было много. Они собирались в определенных местах и там пили, летом они держались группами", – сказал он.

В связи с этим обеспокоены и родители местных подростков. По их словам, ситуация напоминает ту, что была 10 лет назад, когда в городке были банды "волков" и "центральных".

"Свой досуг они проводят в подполье, в своих лофтах. Я не знаю, можно ли так сказать, но, я думаю, они могут употреблять и психотропные препараты", – сказала староста Даугеляй Раса Салигене.

Сообщается, что якобы новая группировка пытается установить свой порядок в Куршенай. Не раз говорили и о том, что молодежь намерена "воевать" друг с другом.

"Говорили дети моих друзей, что вроде бы планировалась драка, якобы драка между группировками", – сказала староста Рингувенай Инга Раманаускене.

"Группировка может заниматься небольшим рэкетом", – предположила Салигене.

Родители подростков опасаются, что группировки могут окрепнуть, число их членов растет.

"В конце октября я впервые о них узнал, вернее услышал. Если ничего не перепутал, было около 30 членов в конце ноября, когда в школе было родительское собрание, приходили полицейские, рассказывали, тогда уже было 40 членов", – сказал староста староств Гедимино и Центрального Дарюс Симонавичюс.

Члены группировок собираются в заброшенных зданиях. В группировках много детей, лидера называют старшим.

"Мы знаем, что большинство - несовершеннолетние, наверное, подростки, если я хорошо помню, младшему 12 лет, в основном 15–16-летние", – сказал Симонавичюс.

"Мне кажется, главному до 27 лет, возможно он тот самый старший, туда идет и немало молодежи, например 20-летние", – рассказал LNK один молодой человек.

Несмотря на то, что зимой в городке спокойно, родители беспокоятся за детей и надеются, что группировки распадутся.

"Как мать я переживаю, у меня есть несовершеннолетние, малолетние дети, бывает неспокойно, когда думаешь, выпустить их вечером на улицу или нет", – сказала Раманаускене.

По словам Симонавичюса, по крайней мере пока молодежь собирается и вместе курит, но неизвестно, что будет дальше.

О группировках знает и полиция, но комментировать ситуацию отказывается.

За ситуацией следит межведомственная группа муниципалитета Шяуляйского района.

Родителей призывают больше интересоваться досугом детей и тем, с кем они водятся.

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