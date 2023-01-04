С 2023 года меняются правила регистрации жителей у семейного врача

С 2023 года в Литве переходят к предоставлению более эффективных и рациональных услуг семейного врача, сообщает Минздрав Литвы. Министр здравоохранения подписал приказ, в соответствии с которым утверждена новая редакция плана оказания услуг семейных врачей на 2016–2025 гг. Будет расширена роль команды семейного врача для оказания более последовательных и удобных услуг.

Кроме ряда изменений, касающихся работы команды семейного врача, появляются и другие новшества.

Отныне при выборе семейного врача будут иметь значение два обстоятельства: число пациентов у семейного врача (размер участка) и место жительства. До сих пор эти сферы не регламентировались. Во время пандемии стало очевидно, что семейному врачу сложно предоставлять услуги на больших участках.

Проблемы возникают и тогда, когда пациенты записываются к врачу, не учитывая географическое расстояние. Например, житель Шилуте записывается к семейному врачу в Вильнюсе. Из-за большого расстояния семейный врач не может оказывать пациенту все услуги из-за большого расстояния. Для ограничения таких случаев установят критерий географического расстояния. Кроме того, пациентов будут побуждать менять свои привычки: ответственно регистрироваться к врачу и заранее отзывать регистрацию, чтобы врачам было легче организовать свою работу.

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